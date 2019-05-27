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Hayat Eşref Kolçak eşi ve oğlunun yanına defnedilecek
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AKTÜEL

Eşref Kolçak eşi ve oğlunun yanına defnedilecek

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşamını sürdüren ve dün akşam saatlerinde Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, vasiyeti üzerine, yarın ikindide düzenlenecek törenin ardından, oğlu Harun Kolçak ile eşi Özcan Kolçak'ın yanına defnedilecek.

Haber Merkezi DHA
Eşref Kolçak
Eşref Kolçak

Ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastenesi'ne kaldırılan usta oyuncu, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Gemlik'teki evine dönen Eşref Kolçak, sağlık durumu tekrar ağırlaşınca, Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ünlü oyuncu, dün saat 17.00 sıralarında hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Oğlu ve eşinin yanına defnedilecek

Usta oyuncu Eşref Kolçak'ın vasiyetinin, 9 yıl önce vefat eden eşi Özcan Kolçak ile 2017 yılında hayatını kaybeden oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedilmek olduğu öğrenildi. Ayrıca usta oyuncunun, bir süre önce kendi mezar taşını da yaptırdığı görüldü.

Kolçak, yarın ikindi namazında Asım Kocabıyık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedilecek.

Duayen bir sanatçı

Ünlü oyuncunun ölüm haberiyle, sanatçı arkadaşları ve yakınları Gemlik Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastaneye gelen sanatçılardan, ünlü oyuncu Cahit Kaşıkçılar, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

''Üzüntülüyüz. Örnek aldığımız duayen bir sanatçıydı. Bursa'da görüştüğümüz, birlikte çalıştığımız günler oldu. Uzun zamandır Bursa Devlet Hasatanesi'nde tedavi görüyordu. Ben turnelerim sebebiyle çok ilgilenemedim ancak oyuncu arkadaşımız Mehmet Vanlıoğlu, kendisiyle yakından ilgilendi. Daha sonra Gemlik'te tedaviye alındığını öğrendik. Dün de bu acı haberi aldık. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağolsun.''

Eşref Kolçak hayatını kaybetti
HAYAT
Eşref Kolçak hayatını kaybetti

Oktay'dan Diriliş Ertuğrul setine ziyaret
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Oktay, çekimlerin yapıldığı platoya gelişinde Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ, Tekden Film Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Özçelik ve eski AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden ve oyuncular tarafından karşılandı.
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Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Bozdağ ile sohbet eden ve set hakkında bilgi alan Oktay'a, kılıç, börk ve okçu yüzüğü hediye edildi.
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Oktay, daha sonra beraberindekilerle reji çadırına geçerek, dizinin final bölümünden bazı sahnelerin çekimlerini izledi. Oktay, Ertuğrul karakterini canlandıran oyuncu Engin Altan Düzyatan ve diğer oyuncularla da sohbet etti.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Diriliş Ertuğrul dizisinin milli ruhun, medeniyet şuurunun tarih bilincinin yeniden dirilişine vesile olduğunu ifade etti.
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Dizininin ününü tüm dünyaya duyurduğunu vurgulayan Oktay, ziyaretleri vesilesiyle gittiği ülkelerde Diriliş Ertuğrul dizisinden bahsedilince mutlu olduğunu belirtti.
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Fuat Oktay, Diriliş Ertuğrul dizisinin Söğüt sahnelerinin çekildiği platoda ve Mehmetçik Kut'ül-Amare dizisinin çekildiği platoda incelemelerde bulundu, oyuncularla fotoğraf çektirdi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaretinde AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sanatçı Yavuz Bingöl, eski milli futbolcular Hakan Ünsal, Hamit Altıntop, Tolunay Kafkas ve milli güreşçi Rıza Kayaalp de eşlik etti.
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