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Hayat Eşref Kolçaka veda
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AKTÜEL

​Eşref Kolçak'a veda

Eşref Kolçak'a veda

Bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ustası Eşref Kolçak bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kolçak, ikindi namazında Asım Kocabıyık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eşref Kolçak
Eşref Kolçak

Akciğerinde sıvı toplanması nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulan Eşref Kolçak, bir süre önce Gemlik Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Kolçak, dün hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Eşref Kolçak'ın vasiyetinin, 9 yıl önce vefat eden eşi Özcan Kolçak ile 2017 yılında hayatını kaybeden oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedilmek olduğu ortaya çıktı.

Eşref Kolçak, eşinin yanına kendisi için de mezar yaptırmıştı.

Bir süre önce kendi mezar taşını da yaptıran Kolçak, ikindi namazında Asım Kocabıyık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Eşref Kolçak kimdir?

Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927'de Erzurum'un İspir ilçesinde doğdu. 1941 yılında İstanbul'a gelen Kolçak, Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsünü bitirdi. 1944 yılında Atilla Revü Operetinde tiyatroya başlayan Kolçak, 1945 yılında ses tiyatrosuna geçti. 1947'de figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile beraber oynadığı "Fedakar Ana" filmi oldu.

1950'li ve 60'lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak çıkan Kolçak'ın, Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman Seden) önemli filmlerinden bazılarıdır.

Sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Kolçak, ses sanatçısı Harun Kolçak'ın da babasıdır.

Eşref Kolçak'ın ödülleri şöyle:

1961 - Türk Filmleri Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Namus Uğruna

2000 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü, Güle Güle

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2003 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yıldırım Önal Anı Ödülü

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