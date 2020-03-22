Evde yapılacak şifası bol içecekler

Bütün dünya gibi bizim de corona virüs covid19 gündemi ile hayatımız değişti. Fakat bu,Sağlık Bakanlığı’mızın tedbir ve tavsiyelerine dikkatle uyar ve sosyal izolasyon sürecini tam anlamıyla uygularsak bizim için kısa bir dönem olabilir. Birinci derecede tedbir virüsün yayılmasını önlemek ve bunun için evden zorunlu olmadıkça çıkmamak. Sadece bu tedbirle yayılma hızı yüzde 40 azaltabilmek mümkün ve bu bizim elimizde.

Kanserden covid-19’a yaşadığımız hastalıkların çoğu, bağışıklık düzeni ve metabolizma ile ilgili. Düzensiz bir kan dengesi, bozuk metabolizma, zayıf bir savunma sistemi de bizi mikroorganizmaların ve virüslerin hedefi haline getiriyor. Burada da en mühim, sağlığı varken korumak, enfekte olmayı önlemek.

ELLERİNİZİ YIKAYIN STRESLE MÜCADALE EDİN

Sağlığı korumak ve virüs bulaşmasını engellemek için ilk yapılacak şey teması azaltmak, kalabalık ortamlardan uzak durmak, elleri sık yıkamak ve bağışıklığımızı artırmak. Bağışıklığı 4 şey düşürür: kötü beslenme, uyku bozukluğu, kirli hava, stres.

Yıllardır, doğal, organik beslenmenin öneminden bahseder dururuz. Evlerimizde, sofralarımızda, Rasulullah’ın (s.a.v)’ın tavsiyesine uygun olarak bol yeşil bitkiler bulunduralım. Bu mevsimin sebze meyvesini tercih edelim. Bol bol ılık bitki çayı, meyve suyu içelim ve turşu ile yoğurdu eksik etmeyelim.

ÖKSÜRÜĞE KARŞI İÇECEK

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Ben bu hafta akciğer hastalıkları ve öksürük için halk hekimliğinde kullanılan bir kaç içecek tarifi vermek istiyorum. Her ne kadar, bu virüs için etkinliği tartışılır olsa da, sağlığa yararlı, nefes açan, çay, kahve yerine tercih edilebilir içecekler olması beni teşvik ediyor. 1998’de mezuniyet tezimi yazarken 60 yaşın üzerinde onlarca insanla bitkiler hakkında konuştum. Notlarımdaki bir çok tariften biri hem sağlıklı, hem lezzetliydi. Bir ayvayı alınıp tepesi kapak gibi kesiliyor, ortası oyulup tereyağı dolduruluyor, tekrar kapatılıp fırında pişiriliyor ve ağır bronşit için yeniyordu. Denedim, ferah ve lezzetli bir atıştırmalık,tavsiye ederim. Başka bir eski şifa da meyan kökü şerbetidir. Tatlılığı nedeniyle şeker de gerektirmeyen bu şerbet te bağışıklığımızı güçlendirir. Kış çayları arasında adaçayı, kekik, mürver, ekinezya, ıhlamur ülkemizde en çok tercih edilen çaylar.

Meyan Kökü Şerbeti

Fotoğraf:Arşiv

MALZEMELER

* Meyan Kökü Şerbeti l Malzemeler

* 250 gram meyan kökü lifi l 2 litre su

* İsteğe bağlı olarak karanfil, zencefil, tarçın

YAPILIŞI

Meyan kökü liflerini iyice yıkayalım. Suyu kaynatalım ve içerisine meyan kökünü atıp tencerenin kapağını örtelim. Eğer karanfil, tarçın veya zencefil ekleyeceksek onları bu aşamada ilave etmeliyiz. Bir taşım kaynattıktan sonra ocağı kapatalım. En az 4-5 saat bekletelim. Meyan kökülerini süzerek içinden alalım. Cam kaplara doldurup buzdolabında saklayalım. Afiyet olsun.

Naneli Ananas

MALZEMELER

Bir bağ nane

Bir su bardağı su

Bir tatlı kaşığı zeytinyağı

Bir ananas (çekirdekleri ile birlikte)

2 limon

Bir tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI

Naneyi ayıklayıp yıkayalım. Limonları ince ince dilimleyelim ve donduralım. Ananası çekirdeklerinin yarısı ile birlikte doğrayalım. Ananas, limon ve naneyi birlikte blenderdan geçirelim. Süzgeçten geçirelim. Üzerine az miktarda su, bal, zeytinyağı ilave edelim. Zevkimize göre tadını ayarlayarak taze içelim. Afiyet olsun.

Ayva & Kuşburnu Çayı