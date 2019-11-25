Hayat Evi ana caddeye yakın olanlar dikkat Hava kirliliği akciğer gelişimini olumsuz etkiliyor
GENEL SAĞLIK

Evi ana caddeye yakın olanlar dikkat: Hava kirliliği akciğer gelişimini olumsuz etkiliyor

Bilim insanları kentlerde ana caddelerdeki hava kirliliğinin yakın çevredeki evlerde büyüyen çocuklarda akciğer gelişimini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere'nin King's College Üniversitesinden bilim insanları, hava kirliliğinin halk sağlığına etkileri üzerine yaptıkları araştırmada, ana caddelerdeki hava kirliliğinin çocuklarda akciğer gelişimine yüzde 14'e varan oranda ket vurduğunu tespit etti.

Sisli havada sağlığınızdan olmayın
HAYAT
Sisli havada sağlığınızdan olmayın

İngiltere'nin en büyük kentlerinde ana caddelere yakın bölgelerde ikamet eden vatandaşların sağlık durumunu 13 tür akciğer ve solunum rahatsızlığı açısından nüfusun geri kalanıyla karşılaştıran araştırmada, hava kirliliğinin çocukların akciğer gelişimini Oxford'da yüzde 14, Londra'da yüzde 13, Birmingham'da yüzde 8, Liverpool'da yüzde 5, Southampton'da yüzde 4 ve Nottingham'da yüzde 3 azalttığını belirledi.

Türk insanın genetik haritası çıkarılıyor: Tedaviden ilaçlara kadar her şey yerli ve milli olacak
HAYAT
Türk insanın genetik haritası çıkarılıyor: Tedaviden ilaçlara kadar her şey yerli ve milli olacak

Kanser riski de artıyor

Araştırmacılar ayrıca, ana caddelere 50 metre mesafede ikamet eden kişilerde akciğer kanseri riskinin yüzde 10 arttığını kaydetti.

Bilim insanları hava kirliliğinin 5'te 1 oranında azaltılması halinde çocuklardaki binlerce bronşit vakasının önlenebileceğine dikkati çekti.

Bilinmeyen mantarlar zehirlemekle kalmayıp organ nakline kadar götürüyor
HAYAT
Bilinmeyen mantarlar zehirlemekle kalmayıp organ nakline kadar götürüyor

Deri kepek kıl ve saç parçalarıyla besleniyor: 10 milyon haşere ile beraber uyuyorsunuz
HAYAT
Deri kepek kıl ve saç parçalarıyla besleniyor: 10 milyon haşere ile beraber uyuyorsunuz
Cumhurbaşkanındanözür dilemeliler

Cumhurbaşkanı'ndan
özür dilemeliler

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.
CHPden Beştepedeki CHPli açıklaması

CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

​"Partide çete arayanlara gerekli cevap verilecek".
O sokak ve caddelere bıraktılar

O sokak ve caddelere bıraktılar

​Kadın cinayetlerine 'dijital karanfille' dikkati çekiyorlar.
Ankara'da ilk S-400 testi

Ankara'da ilk S-400 testi

​MSB'den Ankara'daki F-16 uçuşları ile ilgili ilk açıklama.
O hırsız yakalandı

O hırsız yakalandı

22 yaşında kansere yenik düşen Kaan'ın hatıralarını çalmıştı.
Bu ayıbı el birliğiyle sileceğiz

Bu ayıbı el birliğiyle sileceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddete karşı mesaj.

Satır darbelerine<br> 44 gün dayanabildi

Satır darbelerine
44 gün dayanabildi

​Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının annesinin feryadı yürek dağladı.

Cani yakalandı

Cani yakalandı

​Kendisini ihbar eden genç kızı benzinle yakmıştı.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
'Kuzeyin Kralı'

'Kuzeyin Kralı'

​Sörloth, Ünal Karaman'la kendini buldu.
Hastanelik eden saldırılar arttı

Hastanelik eden saldırılar arttı

​Avustralya'da İslamofobi basın ve sosyal medya aracılığı ile körükleniyor.
Terör örgütü yine sivillere saldırdı

Terör örgütü yine sivillere saldırdı

PKK/YPG'nin düzenlediği saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.
'Namertsin!'

'Namertsin!'

CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye çok sert sözler.
Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama

Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama

​"Bazı yaşlı ve hamile hükümlülerin evde hapsi üzerinde çalışıyoruz".
İnce'den<br>yeni açıklama

İnce'den
yeni açıklama

"​CHP yönetimi parti içindeki iftiracıyı bulup cezalandırmalı"

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.