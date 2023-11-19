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Hayat

Festivaller uyanışımızı sağlıyor

Humanitarian Film Festival’inde jüri üyeliği üstlenen Fas asıllı Fransız yönetmen Ismael Ferroukhi, hem sinemada hem de film festivallerinde Gazze’de yaşanan insani drama değinmenin önemli olduğunu belirtiyor. Ferroukhi, “Dün, bugün ve yarın olacakları anlamak açısından bu tür festivaller önemli. Festivaller ve filmler bizim uyanmamızı ve daha fazla insan olmamızı sağlıyor” açıklamasını yapıyor.

Dilber Dural
04:00 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 01:49 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ismael Ferroukhi

Ismael Ferroukhi

TRT World Citizen’ın düzenlediği “Humanitarian Film Festival”i geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Fevtival, uluslararası pek çok ismi Türkiye’de ağırladı. Bu isimlerden biri de Fas asıllı Fransız yönetmen Ismael Ferroukhi oldu. “Les hommes libres” (Özgür Adamlar), “Le grand voyage” (Büyük Yolculuk) ve “L’expose” filmleriyle önemli festivallerden ödülle dönen Ferroukhi, jüri üyesi olduğu “Humanitarian Film Festival”in şimdiye kadar görev yaptığı festivallerden farklı olduğunu ifade ediyor. Ferroukhi, “Bu festival insani konuları ilgilendiriyor. Bu konuya dair çok sayıda farklı türden film izledik. Benim için çok güzel bir tecrübeydi” ifadesinde bulunuyor. Konuşmasında Gazze’de yaşanan insani drama da değinen Ferroukhi, “O coğrafyada dün ve bugün olanları, yarın olacakları anlamak açısından bu tür festivaller önemli. İnsanlığı bir araya toplamamız gerekiyor. Bugün insanlığın öldürüldüğüne şahit oluyoruz. Uyanmamız lazım. Bu tür festivaller ve filmler bizim uyanmamızı ve daha fazla insan olmamızı sağlıyor” açıklamasını yapıyor.


İnsan ilişkilerini konu etmeyi seviyorum

Yaptığı tüm filmlerin insanlık temasıyla bağlantılı olduğunu söyleyen başarılı yönetmen, sinema kariyerine kendi kendini yetiştirerek başladığını dile getiriyor. Ferroukhi, “Kısa film yapmaya, tutkularımın peşinden giderek başladım. Yaptığım tüm filmler insanlık temasıyla bağlantılı. Filmlerimde insanlar arasındaki ilişkileri konu etmeyi seviyorum” diyor.

2004’te imza attığı Le grand voyage filminin Türkiye’de ve dünyada beğeniyle izlendiğini dile getiren Ferroukhi, “Bu filmimle Venedik Film Festivali’nde ödül aldım. Filmin bana açtığı kapıyla başka filmler de yapabildim” açıklamasında bulunyor. Son filmi “Mica”yı 2020’de Fas’ta çektiğini aktaran yönetmen, Kovid-19 nedeniyle ilk yıllarda filmin sadece Fransa’da gösterimde olduğunu, şu an dünya gösterimlerinin başladığını da sözlerine ekliyor.


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