Festivaller uyanışımızı sağlıyor

TRT World Citizen’ın düzenlediği “Humanitarian Film Festival”i geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Fevtival, uluslararası pek çok ismi Türkiye’de ağırladı. Bu isimlerden biri de Fas asıllı Fransız yönetmen Ismael Ferroukhi oldu. “Les hommes libres” (Özgür Adamlar), “Le grand voyage” (Büyük Yolculuk) ve “L’expose” filmleriyle önemli festivallerden ödülle dönen Ferroukhi, jüri üyesi olduğu “Humanitarian Film Festival”in şimdiye kadar görev yaptığı festivallerden farklı olduğunu ifade ediyor. Ferroukhi, “Bu festival insani konuları ilgilendiriyor. Bu konuya dair çok sayıda farklı türden film izledik. Benim için çok güzel bir tecrübeydi” ifadesinde bulunuyor. Konuşmasında Gazze’de yaşanan insani drama da değinen Ferroukhi, “O coğrafyada dün ve bugün olanları, yarın olacakları anlamak açısından bu tür festivaller önemli. İnsanlığı bir araya toplamamız gerekiyor. Bugün insanlığın öldürüldüğüne şahit oluyoruz. Uyanmamız lazım. Bu tür festivaller ve filmler bizim uyanmamızı ve daha fazla insan olmamızı sağlıyor” açıklamasını yapıyor.