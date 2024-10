Filistin'in sesi olduk

Gazetemiz Yeni Şafak, yurt içinde olduğu gibi dünyadaki gelişmelerde de her zaman dengeli ve objektif yayınlarıyla öne çıktı. Müslüman ülkeler başta olmak üzere nerede bir zulüm varsa her zaman mazlumların sesi oldu. Şahitlik ettiğimiz önemli gelişmelerin başında hiç şüphesiz bugün olduğu gibi dün de Filistin mücadelesi vardı. İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulme Yeni Şafak her fırsatta baş kaldırdı. İsrail’in şu an Gazze’de yaptığı soykırıma, insanlık dışı tutuma, hukuksuzluğa ve vahşete sayısız manşetle karşı çıkan Yeni Şafak, yayın hayatının ilk dönemine denk gelen 2. İntifada sırasında da Müslüman kardeşlerinin sesini dünyaya duyurmak için çalışmıştı.