Filistin'in sesi olduk

Muhammet Vefa Yürekli





Gazetemiz Yeni Şafak, yurt içinde olduğu gibi dünyadaki gelişmelerde de her zaman dengeli ve objektif yayınlarıyla öne çıktı. Müslüman ülkeler başta olmak üzere nerede bir zulüm varsa her zaman mazlumların sesi oldu. Şahitlik ettiğimiz önemli gelişmelerin başında hiç şüphesiz bugün olduğu gibi dün de Filistin mücadelesi vardı. İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulme Yeni Şafak her fırsatta baş kaldırdı. İsrail’in şu an Gazze’de yaptığı soykırıma, insanlık dışı tutuma, hukuksuzluğa ve vahşete sayısız manşetle karşı çıkan Yeni Şafak, yayın hayatının ilk dönemine denk gelen 2. İntifada sırasında da Müslüman kardeşlerinin sesini dünyaya duyurmak için çalışmıştı.

ŞARON’UN AKSA BASKINI İNTİFADA’YI ATEŞLEDİ

İkinci İntifada’ya giden süreçte İsrail’in sistematik saldırıları tüm şeffaflığıyla gözler önüne serildi. Dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron’un 28 Eylül 2000’de İsrail askerlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’yı basmasıyla başlayan ve 1 haftada 75 Filistinlinin katledilmesine yol açan çatışmalar yeni İntifada’nın fitilini ateşledi. Gazetemiz, 3 Ekim’de “İkinci intifada başladı” manşetiyle gelişmeleri sayfalarına taşıdı.





DURRA’NIN ÖLÜMÜ GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Çatışmaların üçüncü gününde, bir duvarın dibine sığındıkları sırada babası keskin nişancı tarafından öldürülen 11 yaşındaki Muhammed ed-Durra, 2. İntifada’nın sembol ismi haline geldi. Filistin halkı sokaklara çıktı ve gösteriler üzenledi.





ARAFAT’IN PARİS’TE SIR ÖLÜMÜ

2002’de işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki karargahında ev hapsine alınan eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat, 2004’te hastalandı ama bir türlü iyileşemedi. İsrail’in izin vermesinin ardından tedavi için 29 Ekim’de Fransa’ya götürülen Arafat, 11 Kasım 2004’te Paris’te Percy Askeri Hastanesi’nde hayatını kaybetti.





5 SENEDE 5 BİN 103 FİLİSTİNLİ ŞEHİT

5 sene süren çatışmalarda 5 bin 103 Filistinli şehit olurken, 1031 İsrail askeri öldü. Bu süreçte Hamas’ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin, 22 Mart 2004’te İsrail tarafından düzenlenen bir hava saldırısında sabah namazı çıkışında tekerlekli sandalyesinin üzerinde öldürüldü. İntifada’nın son yılı 2005’te işgalci İsrail, Gazze Şeridi’nden çekildi. 24 Mart 2004’te “Şaron’un seri cinayet listesi” haberinde İsrail’in peşinde olduğu Filistinli liderler listelendi. 2024’te İsmail Heniyye ve Hasan Nasrallah’ın ölümüyle listede hayatta kalan tek ismin Halid Meşal olması dikkat çekti.





GAZZESİZ BİR GÜNÜMÜZ BİLE OLMADI

Her zaman Filistin’in bağımsızlık mücadelesinin yanında yer alan Yeni Şafak, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı operasyonun ardından başlayan İsrail zulmü ve soykırımını da en etkin bir şekilde Türk ve dünya kamuoyuna aktardı. Yeni Şafak aradan geçen bir yıl süresince Gazze ve Filistin’de yaşanan insanlık suçlarını istisnasız her gün birinci sayfasından ve çoğunlukla da manşetten vererek, Türk medya kuruluşları içerisinde de ayrıcalıklı bir yer edindi.











