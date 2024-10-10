30 yıldır kalemimizle, yüreklerimizle buradayız

Yeni Şafak’ın 30. yılını kutlarken, geçmişe baktığımızda yalnızca bir gazetenin hikayesinden değil, aynı ülkü için bir araya gelmiş bir topluluğun, bir milletin, büyük bir ideali temsil eden yolculuğundan söz ediyoruz. Yeni Şafak sadece bir gazete değil, aynı zamanda bir düşünce okulu, bir direniş sembolü ve bir dönüşümün öncüsüdür. Bunu açık yüreklilikle beyan edebiliyoruz. 30 yıl önce yola çıkanların amacı sadece haber vermek değil; toplumumuzun sesini, bu ülkeye kanını, canını vermiş, medeniyetimizin temel taşı olmuş bir milletin duygu ve düşüncelerini yansıtmak, geleceğe ışık tutmaktı. İşte bu ideallerle büyüdük, geliştik ve birçok zorluğun üstesinden geldik. 90’ların Türkiye’sinde yaşanan kültürel ve entelektüel açlık, Yeni Şafak’ın ortaya çıkmasını sağlarken, temel motivasyonumuz da bu açlığı gidermek oldu. Yeni Şafak, bu dönemde sadece haber vermekle kalmadı, aynı zamanda toplumun düşünce yapısını şekillendiren, yüreği milli ve manevi değerlerle yanan Anadolu insanının sözcüsü oldu. Yazımın başında dedim ya “Yeni Şafak bir direniş sembolü” diye işte 28 Şubat sürecinde sergilediği cesur duruşla dikkatleri çeken Yeni Şafak, mazlumların sesi olmuş ve demokrasinin korunmasında önemli bir görev üstlenmiştir. Bir kesimin her zaman “özgür basın demokrasi için olmazsa olmazdır” ifadesini sözde değil özde yaşayan Yeni Şafak, tabiri caizse iliklerine kadar demokrasiyi işleyen bir kurum oldu.

Yeni Şafak, ülkemizin 2002’den sonra yaşadığı siyasi değişimin en büyük destekçisi olurken, attığı manşetler, sayfalarını süsleyen yazılarla da bu dönemin hafızası, arşivi oldu. Yeni Şafak hafızadır, arşivdir ama aynı zamanda geçmişten aldığı değerleri koruyan ve geleceğe en doğru şekilde aktarmaya çalışan miras taşıyıcıdır. Türkiye’nin son 30 yılda yaşadığı değişimi, dönüşümü kimsenin göremediği ayrıntılarla, farklı açılardan okuyucularına aktaran Yeni Şafak, yakın tarihin önemli olaylarına da her zaman bir perspektif sundu. Haberin peşinden koştuğumuz 30 yıllık yolculuğumuzda sadece bilgi, haber sunmadık. Aynı zamanda insan hikayelerini, acı ve mutlulukları, sevinç ve hüzünleri de aktardık. Her sayımızda toplumsal bellek oluşturduk, tarih yazdık. Geçmişten gelen değerlerimizi savunurken, çağın gerekliliklerine de uyum sağlama çabası içinde olduk. 30 yıl boyunca, toplumsal adaletin sağlanması, insan haklarının korunması ve ifade özgürlüğünün savunulması konularında her zaman cesur duruşumuzu sergiledik. Okuyucularımızın güvenini kazanmak için sarsılmaz bir irade ile çalıştık; hatalar yaptık, ama her seferinde yanıldığımız noktalardan ders aldık ve kendimizi geliştirdik. Eleştiriler, bizim için sadece birer uyarı değil; büyümemizi destekleyen birer fırsat oldu. Her bir sayımız, yalnızca haberler taşımadı; aynı zamanda umut ve cesaret de sundu. Karanlık günlerde, aydınlık bir yarın için mücadele edenlerin sesi olduk. Adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün birer sembolü olarak, ülkemizin siyasi, sosyal ve kültürel tarihine tanıklık ettik. Kimi zaman zorluklarla karşılaştık, fakat yılmadan doğru bildiğimizi savunmaya devam ettik. Okuyucularımız, her zaman yol arkadaşlarımız oldu. Fikirleriyle, eleştirileriyle ve kıymetli destekleriyle bizleri daha da güçlendirdi. Bizler de üzerimize düşeni yapmak için yola çıktık; her bir kelimemizle, her bir sayfamızla bu ülkenin geleceğine katkı sağlamaya çalıştık. Düşüncelerimizi paylaşmakla kalmayıp, aynı zamanda bir aile olduk; bir aidiyet duygusuyla birbirimize kenetlendik. Yeni Şafak, sadece bir gazete değil; bir ailenin parçası, bir geleceğin inşası, bir toplumun ruhudur. Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de değerlerimizi koruyarak, insanlarımızın sesini daha da gür bir şekilde duyurmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yarınlara umutla bakarken, yine sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Gelecek, ancak birlikte yazabileceğimiz bir hikayedir. Bu 30 yılı kutlarken, başta çalışanlarımız olmak üzere, bizlere inanan ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Daha nice yıllar sürecek bu yolda, aynı heyecan ve azimle ilerleyeceğimizin sözünü veriyoruz. Yeni Şafak, daha çok insana ulaşmak, daha çok hikâye yazmak ve daha çok sesi duyurmak için var olmaya devam edecek. Yeni Şafak, sadece bir gazete değil, bir ideoloji ve bir yaşam biçimidir.