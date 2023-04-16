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Hayat

Filistin’in tek sorunu işgal değil

İşgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria’nın Ramallah kentinden fotoğrafçı Hasan Riwami, Filistin’in müthiş doğal güzellikleri arasında sessizce ilerleyen iklim değişikliği tehlikesini fotoğraflarıyla kayıt altına alıyor.

Sernur Yassıkaya
04:00 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Filistinli fotoğrafçı Hasan Riwami.

Filistinli fotoğrafçı Hasan Riwami.

İsrail işgali altındaki Filistin toprağı Batı Şeria son haftalarda, işgalci gücün gerçekleştirdiği baskın ve cinayetlerle bir kez daha dünya basınında yer aldı. İşgal düzeninin her fırsatta gerçekleştirdiği katliamlarla ve yasa dışı inşa edilen Yahudi yerleşim birimleri karşısında tüm dünya adeta seyirci rolünde olup biteni izliyor. Gün geçmesin ki bir Filistinli genç işgalcinin kurşunuyla şehit olmasın. Ancak Filistin’in sorunları sadece işgalle sınırlı değil. Dünyanın diğer coğrafyalarında olduğu gibi burada da iklim değişikliği tüm canlı ekosistemini etkilemeye başladı. Bu duruma kayıtsız kalmayan ise bir isim. Batı Şeria’nın Ramallah kentinden fotoğrafçı Hasan Riwami, Filistin’in müthiş doğal güzellikleri arasında sessizce ilerleyen tehlikeyi fotoğraflarıyla kayıt altına alıyor.

KUŞ TÜRLERİNİ BELGELİYOR

Riwami, fotoğraflarının Filistin topraklarında yaşayan hayvanların içinde bulunduğu kötü durumu dünyaya duyurmasını umuyor. Pandemi döneminde ülkesinin coğrafyasını fotoğraflamaya başlayan ve doğanın güzelliği karşısında şaşkınlığa uğradığını belirten Riwami, iklim değişikliğinin etkilerini belgelemeye çalışıyor. Üzerine giydiği özel kamuflajla, işgal altındaki Batı Şeri’da doğal hayatın canlılığını koruduğu noktalarda çalışan Filistinli fotoğrafçı, “Buraya genellikle şafaktan önce geliyorum, güneş doğmadan önce burada olmalıyım. Bu bir tuzak, özel bir kuş veya hayvanı bekliyorum. Bazen 3-4 saat kalıyorum ve bazen hiçbir hayvana rastlayamıyorum maalesef” diyerek günlük rutinini açıklıyor. Riwami, özellikle bölgedeki kuş türlerinin fotoğrafını çekiyor ve onları belgeliyor. Swami, iklim değişikliğinin etkisini de bu çalışması sırasında şahit olmuş. Bu yıl daha az yağmur yağdığını söyleyen Filistinli fotoğrafçı, o nedenle göçmen kuşların beklenenden daha önce bölgeyi terk ettiklerini ve pek çok kuş türünü fotoğraflayamadığını belirtiyor.


#Filistin
#İşgalci İsrail
#İklim değişkliği
#Fotoğrafçı
#Hasan Riwami
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