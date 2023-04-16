Filistin’in tek sorunu işgal değil

İsrail işgali altındaki Filistin toprağı Batı Şeria son haftalarda, işgalci gücün gerçekleştirdiği baskın ve cinayetlerle bir kez daha dünya basınında yer aldı. İşgal düzeninin her fırsatta gerçekleştirdiği katliamlarla ve yasa dışı inşa edilen Yahudi yerleşim birimleri karşısında tüm dünya adeta seyirci rolünde olup biteni izliyor. Gün geçmesin ki bir Filistinli genç işgalcinin kurşunuyla şehit olmasın. Ancak Filistin’in sorunları sadece işgalle sınırlı değil. Dünyanın diğer coğrafyalarında olduğu gibi burada da iklim değişikliği tüm canlı ekosistemini etkilemeye başladı. Bu duruma kayıtsız kalmayan ise bir isim. Batı Şeria’nın Ramallah kentinden fotoğrafçı Hasan Riwami, Filistin’in müthiş doğal güzellikleri arasında sessizce ilerleyen tehlikeyi fotoğraflarıyla kayıt altına alıyor.