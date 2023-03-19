|
Reklam
Reklam
Hayat

Filistinli çocuklara bile tahammül yok

Filistin halkı, kendi topraklarında olduğu gibi farklı ülkelerde de işgalci İsrail’in baskısı ve sansürüne maruz kalıyor. İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir hastane, İsrail yanlısı bir İngiliz hayır kurumunun şikayeti üzerine Gazze’de ilkokula giden çocuklar tarafından tasarlanan sanat eseri sergisini kaldırdı.

Sernur Yassıkaya
04:00 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gazzeli çocukların hayallerine sansür.

Gazzeli çocukların hayallerine sansür.

Filistin halkı sadece kendi topraklarında değil farklı ülkelerde de işgalci güç İsrail ve yandaşlarının baskısı ve sansürü ile karşı karşıya kalıyor. İngiltere’de bir hastane geçtiğimiz haftalarda skandal bir gelişmeye sahne oldu. Başkent Londra’daki bir hastane, İsrail yanlısı bir İngiliz hayır kurumunun şikayeti üzerine Gazze’de ilkokula giden çocuklar tarafından tasarlanan sanat eseri sergisini kaldırdı. Middle East Eye’ın haberine göre resim sergisi hastanede tedavi gören bazı Yahudi hastaların, “kendilerini savunmasız ve kurbanlaştırılmış hissettikleri” skandal iddiasıyla vekalet verdikleri İngiltere İsrail Avukatlar Grubu’nun başvurusuyla hastane tarafından apar topar kaldırıldı.

Filistin’e tahammülleri yok

Gazze’de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yönetilen iki okuldaki çocuklar tarafından tasarlanan levhalarından biri, “Zeytin dalı barışın simgesidir ve bağımsız bir Filistin devleti arzusunu ifade etmek için kullanılır” ifadesini taşıyordu. Sergideki başka bir levhada ise “Zeytin dalı barışın sembolüdür ve bağımsız bir Filistin devleti arzusunu ifade etmek için kullanılır” sözleri yer alıyordu. İsrail yanlısı avukat grubunun skandal başvurusunda, Filistin bayrağıyla resmedilen Mescid-i Aksa’nın da işgalci gücün politikaları çerçevesinde hedef alındığı görülüyor. Sansüre Twitter üzerinden tepki gösteren bazı kullanıcılar, “Hastalar bu resimlerle 'savunmasız' hissediyorsa, her gün İsrail ablukası altında olan ve üzerlerine bombalar yağan Filistinli çocuklar neler hissediyordur, hiç düşündünüz mü?” sorusunu gündeme getirdi. Açık şekilde ayrımcı ve ırkçı niteliğe sahip uygulama, Batılıların, resimlerde dahi Filistin’in varlığına tahammülleri yok değerlendirmesine sebep oldu. Gelişme, Filistinli çocukların özlemlerinin, beklentilerinin ve duygularının “anti-semitizm” bahanesiyle sansüre uğrayabileceğini bir kez daha göz önüne serdi.



#Filistin
#Gazze
#İşgalci İsrail
#İngiltere
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.