Filistinli çocuklara bile tahammül yok

Filistin halkı sadece kendi topraklarında değil farklı ülkelerde de işgalci güç İsrail ve yandaşlarının baskısı ve sansürü ile karşı karşıya kalıyor. İngiltere’de bir hastane geçtiğimiz haftalarda skandal bir gelişmeye sahne oldu. Başkent Londra’daki bir hastane, İsrail yanlısı bir İngiliz hayır kurumunun şikayeti üzerine Gazze’de ilkokula giden çocuklar tarafından tasarlanan sanat eseri sergisini kaldırdı. Middle East Eye’ın haberine göre resim sergisi hastanede tedavi gören bazı Yahudi hastaların, “kendilerini savunmasız ve kurbanlaştırılmış hissettikleri” skandal iddiasıyla vekalet verdikleri İngiltere İsrail Avukatlar Grubu’nun başvurusuyla hastane tarafından apar topar kaldırıldı.

Gazze’de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yönetilen iki okuldaki çocuklar tarafından tasarlanan levhalarından biri, “Zeytin dalı barışın simgesidir ve bağımsız bir Filistin devleti arzusunu ifade etmek için kullanılır” ifadesini taşıyordu. Sergideki başka bir levhada ise “Zeytin dalı barışın sembolüdür ve bağımsız bir Filistin devleti arzusunu ifade etmek için kullanılır” sözleri yer alıyordu. İsrail yanlısı avukat grubunun skandal başvurusunda, Filistin bayrağıyla resmedilen Mescid-i Aksa’nın da işgalci gücün politikaları çerçevesinde hedef alındığı görülüyor. Sansüre Twitter üzerinden tepki gösteren bazı kullanıcılar, “Hastalar bu resimlerle 'savunmasız' hissediyorsa, her gün İsrail ablukası altında olan ve üzerlerine bombalar yağan Filistinli çocuklar neler hissediyordur, hiç düşündünüz mü?” sorusunu gündeme getirdi. Açık şekilde ayrımcı ve ırkçı niteliğe sahip uygulama, Batılıların, resimlerde dahi Filistin’in varlığına tahammülleri yok değerlendirmesine sebep oldu. Gelişme, Filistinli çocukların özlemlerinin, beklentilerinin ve duygularının “anti-semitizm” bahanesiyle sansüre uğrayabileceğini bir kez daha göz önüne serdi.