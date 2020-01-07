Hayat Film kısa hayat çok zor
KÜLTÜR SANAT

Film kısa hayat çok zor

Saldırı altındaki Suriye’nin İdlib kentinde yaşananları aktivist gençler anlattı. “İdlib 2020” adlı kısa film, yeni yıla yılbaşı kutlamaları yerine bombalar altında giren şehrin hikâyesini yansıtıyor. İdlibli gençler bu filmle dünyanın dikkatini yaşanan insanlık dramına çekmeyi amaçlıyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Son zamanlarda İdlib’den gelen görüntüler yürek yakıyor. Savaşın, yokluğun ve hava şartlarının yol açtığı sıkıntılar altında İdlib halkı hayata tutunmaya çalışıyor. Bütün zorluklarla başa çıkmaya çalışan insanların dramları bu bölgede yaşayan gençler tarafından bir filme alındı ve sosyal medyada binlerce kişiye ulaştırıldı. Filmin ortaya çıkmasında en büyük emek Suriyeli aktivist Laith Abedo’ya ait. Sosyal paylaşım sitelerinde bağlantı kurduğu bir grup Suriyeli gençle iş birliği ederek oradaki hayatın zorluklarını gözler önüne seren bir kısa film hazırladı. Yönetmenliğini Obada Mohmad ile üstlenen Laith Abedo, aynı zamanda filmde rol alıyor.

BELGESEL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Filmde Suriyeli bir genç İdlib’teki yaşananları, bombardımanları ve evlerini terk edip sınıra doğru giden insanları kendi dünyasından anlatıyor. Moloz yığınlarından çıkan çocukların görüntülerine de yer verilen kısa film, belgesel niteliği taşıyor. Aktivist gençler, İdlib ve Suriye rejiminin kontrolündeki Şam şehri arasında yılbaşını karşılama farkını tüm dünyaya göstermek için bu filmi hazırladıklarını duyurdular.Aynı ülke içinde bir kent güvenli bir şekilde yeni yıla girerken diğerinde masum sivillerin üzerine atılan bombalara dikkat çekiliyor.İdlib’deki yoğun bombardımanın ardından kentin köy ve kasabalarından binlerce insan Türkiye sınırına doğru yöneldi.

Savaş ortamında çekildi

  • Yeni yılı kutlamalarla karşılayan ülkelere karşın İdlib’in yeni yıla nasıl girdiğini anlatan film, savaş şartlarındaki kısıtlı imkanlar ile çekildi. Tamamen bireysel çabaların ürünü “İdlib 2020” filminin müzikleri de dikkat çekici.

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