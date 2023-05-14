FuMi Cafe iyiliğe çalışıyor

Rusya’nın geçen sene Ukrayna topraklarına başlattığı ikinci işgal hamlesi bir buçuk yıla yaklaşırken, ülkeden değerli insan hikayeleri bu acı dolu savaşın umut veren yüzü olarak karşımıza çıkıyor. Bu hikayelerden biri de Japonya’dan Harkiv’e uzanıyor. İnsani yardım görevlisi Fuminori Tsuchiko, Rus ordusunun yoğun bombardımanına maruz kalan Harkiv’in metro istasyonlarına saldırılardan korunmak için sığınan Ukraynalılara yardım için aylardır şehir halkına bedelsiz gıda ve içecek sağlıyor. 75 yaşındaki bu koca yürek, Harkiv metro istasyonunda açtığı FuMi Caffe ile de savaş nedeniyle açlıkla karşı karşıya gelen Ukraynalılara, her gün gıda ihtiyaçlarını karşılıyor. Sabah yakılan ocakta pişen yemekler, saat öğlen 12’de ihtiyacı olan kişilere servis edilmek için hazırlanıyor. Bila bedel sunulan yemekler 3 saat boyunca FuMi Caffe’nin servis penceresinden veriliyor. 60 yaşında sahibi olduğu şirketten emekli olan ve o günden sonra meraklısı olduğu Avrupa tarihine kafa yoran ve bu çerçevede seyahatlerini düzenleyen Fuminori, savaş başlamadan hemen önce Kiev’de olduğunu ve Japon büyükelçiliğinin uyarısı üzerine Polonya’ya geçtiğini belirtiyor. Ama yaşananlar karşısında kayıtsız kalamayan Fuminori tekrar Kiev’e dönüş yapmış ve birkaç ay sonra da Harkiv’e ulaşmış. Harkiv’in Fuminori abisi, “zaten 75 yaşındaydım ve ne zaman öleceğimin önemi yoktu. Her şeyin iyi olacağını düşündüm ve korkmadım” diyerek o günleri hatırlıyor. Sempatik duruşu ve güler yüzüyle yaklaşık 6 aydır, savaşa karşı umut ve dayanışma mesajı veren Fuminori, insan olmanın anlamını ve güzel hikâyelerin nüanslarda ve satır aralarında kalmaması gerektiğini de bize anlatıyor.