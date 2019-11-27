Hayat Gambiyadan Albayraka davet
AKTÜEL

Gambiya'dan Albayrak'a davet

Gambiya Ticaret Sanayi Yatırımlar ve İstihdam Bakanı Lamin Jobe,Albayrak Holding'i ziyaret etti. Albayrak Grubu'nun Afrika'daki başarılarına değinen Jobe, "Başta Albayrak Holding olmak üzere Türk iş adamlarını Gambiya'ya davet ediyoruz" dedi.

Talha Menteş Yeni Şafak
Gambiya'daki yetkililerle en kısa zamanda iletişim kurulacağını belirten Albayrak, ziyaretin sonrasında misafir bakana vazo hediye etti.
Gambiya'daki yetkililerle en kısa zamanda iletişim kurulacağını belirten Albayrak, ziyaretin sonrasında misafir bakana vazo hediye etti.

Gambiya Ticaret Sanayi Yatırımlar ve İstihdam Bakanı Lamin Jobe ve beraberindeki heyet Albayrak Grubun merkezini ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak ve Genel Koordinatör Prof. Dr. Ömer Bolat ile bir görüşme yaptı. Görüşmede Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Landıng Kınten ve Türk-Gambiya İş Konseyi'nin uzun yıllar başkanlığını yapmış olan Aygün Karakaş da hazır bulundu. Heyette Gambiya Maliye, Turizm ve Tarım bakanlığından üst düzey yetkililer de yer aldı. Heyet, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İTT) bağlı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) yıllık toplantıları çerçevesinde İstanbul'da bulunuyordu.

SOMALİ VE GİNE ÖRNEĞİ ETKİLEDİ

Albayrak Holdingi ziyaret etmekten dolayı memnuniyetini dile getiren Gambiyalı bakan Jobe, "Albayrak Holding'in Somali ve Gine'de çok başarılı hizmetler ve projeler yürüttüğünü duyduk. Özellikle yolcu taşımacılığı, atık yönetimi ve liman hizmetleri konusunda Albayrak Grup ile işbirliği yapmak ve Gambiya olarak bu tecrübe ve uzmanlıktan biz de yararlanmayı arzu ediyoruz" dedi. Türkiye'nin gelişmiş ve kalkınmış ekonomisini görmekten gurur duyduklarını ve Türkiye'nin başarı tecrübesini de Gambiya'da görmek isteyen Bakan Jobe, başta Albayrak Holding olmak üzere Türkiyeli iş adamlarını Gambiya'ya davet etti.

GELİŞEN ÜLKELERE ALBAYRAK DESTEĞİ

  • Albayrak Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak, misafir bakanı ve beraberindeki heyeti şirket merkezinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Nuri Albayrak, "Yurtiçinde olduğu kadar, Pakistan, Somali ve Gine'de hizmet ve inşaat sektöründeki tecrübelerimizle büyük ekonomik operasyonlar yürütüyoruz. Liman yönetimi ve belediyecilik hizmetlerindeki tecrübelerimizi gelişmekte olan kardeş ülkelere aktarmaktan memnuniyet duyarız" diye konuştu.

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