Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Gassal'ın Nihan'ı Hande Soral'dan oğlu Ali'ye: 'İyi ki doğdun ömrüm'

Gassal'ın Nihan'ı Hande Soral'dan oğlu Ali'ye: 'İyi ki doğdun ömrüm'

16:0930/05/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Hande Soral
Hande Soral

Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, oğlu Ali'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Hande Soral ile İsmail Demirci, 2017'de nikah masasına oturmuştu.


Oyuncu çift, 2022 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

ALİ 3 OLDU

Mutlu beraberlikleri devam eden ve zaman zaman aile pozlarını sosyal medyadan paylaşan ikilinin oğulları Ali, 3 yaşına bastı.


Şimdilerde Gassal dizisiyle adından söz ettiren Soral, oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Hande Soral, oğlunu kucağına aldığı gün çekilen fotoğrafı "İyi ki doğdun ömrüm. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

#Hande Soral
#İsmail Demirci
#Gassal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı