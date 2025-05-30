Gassal'ın Nihan'ı Hande Soral'dan oğlu Ali'ye: 'İyi ki doğdun ömrüm'

Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, oğlu Ali'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Hande Soral ile İsmail Demirci, 2017'de nikah masasına oturmuştu.
Oyuncu çift, 2022 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
ALİ 3 OLDU
Mutlu beraberlikleri devam eden ve zaman zaman aile pozlarını sosyal medyadan paylaşan ikilinin oğulları Ali, 3 yaşına bastı.
Şimdilerde Gassal dizisiyle adından söz ettiren Soral, oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Hande Soral, oğlunu kucağına aldığı gün çekilen fotoğrafı "İyi ki doğdun ömrüm. Seni çok seviyorum" notunu düştü.