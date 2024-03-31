Gazzeli Rim’in anısı çocuklar için kitaplaştırıldı

Çevirmen Ayçin Kantoğlu’nun Rim’in doğum günü olan 23 Aralık’ı “Dünya Şehit Çocuklar Günü” olarak önermesi üzerine TDV, “Kalbimizin Bir Tanesi Rim” isimli çocuk kitabını minik okurlarla buluşturdu. Kitabın yazarı Merve Kahraman Öztürk hikayenin Rim ve dedesi arasındaki ilişkiden beslendiğine işaret ederek, şunları söylüyor: “Gazze ve Filistin’in çocukların kalbinde ve aklında yer edinmesini istediğim için kitabı kaleme aldım. Yazmak zorunda hissettim çünkü çocuklardan yapmadıklarımız ya da yapamadıklarımız için bir özür dilemem gerekiyordu. Bu bir özür olur mu bir ayıbı örter mi bilmiyorum ama inşallah okuyan çocukların kalbine Gazze, Rim ve Filistin yerleşir. En azından buna vesile olurum.”