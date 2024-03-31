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Hayat

Gazzeli Rim’in anısı çocuklar için kitaplaştırıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yayınları, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda öldürülen 3 yaşındaki Rim ile “gözlerinin içini öperek” vedalaşan dedesi Halid Nebhan anısına çocuk kitabı yayımladı.

04:00 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 06:47 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Rim ve dedesi Halid Nebhan
Rim ve dedesi Halid Nebhan

Çevirmen Ayçin Kantoğlu’nun Rim’in doğum günü olan 23 Aralık’ı “Dünya Şehit Çocuklar Günü” olarak önermesi üzerine TDV, “Kalbimizin Bir Tanesi Rim” isimli çocuk kitabını minik okurlarla buluşturdu. Kitabın yazarı Merve Kahraman Öztürk hikayenin Rim ve dedesi arasındaki ilişkiden beslendiğine işaret ederek, şunları söylüyor: “Gazze ve Filistin’in çocukların kalbinde ve aklında yer edinmesini istediğim için kitabı kaleme aldım. Yazmak zorunda hissettim çünkü çocuklardan yapmadıklarımız ya da yapamadıklarımız için bir özür dilemem gerekiyordu. Bu bir özür olur mu bir ayıbı örter mi bilmiyorum ama inşallah okuyan çocukların kalbine Gazze, Rim ve Filistin yerleşir. En azından buna vesile olurum.”


Kitap içinde Filistin’i temsil eden semboller var

Kitabın editörü Rukiye Oklan ise şöyle anlatıyor: “Gayemiz bu zulmü duyurmak, yapılanları unutturmamaktır. Bizim de bir yayınevi olarak elimizden gelen budur. Filistin davasını unutturmamak adına bu yola çıktık. Rim karakteri de yazarımızın gönlünden koptu. Çocuklara Filistin hakkında farkındalık oluşturmak için kitap içinde Filistin’i temsil eden semboller var. Mesela kitapta zeytin, Filistin bayrağının renkleri, Filistin’e özgü yaprak sarması geçiyor. Bu şekilde çocuklarımızın Filistin’i unutmamasını sağlamış olacağız inşallah.”


#Filistin
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