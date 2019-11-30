Gençler hayallerini üretecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, annesi Hayriye Gülbaran’ın adını taşıyan Deneyap Atölyesi’nin açılışını yaptı. Erdoğan, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hayriye Gülbaran Deneyap Atölyesi’nin açılışında, hedeflerinin, çağın ihtiyacı olan becerilerle donanmış, öğrenmeye karşı ilgi ve sevgisi artmış bireyler yetiştirmek olduğunu anlattı.

UYGULAMALI EĞİTİM

“En önemlisi de teknoloji okur-yazarlığı kazanacak olmalarıdır. Böylelikle geleceğin dünyasına doğru kuşkusuz daha sağlam adımlarla yürüyecekler” diyen Erdoğan, Deneyap Atölyesi’nde, özellikle robotik-kodlama, siber güvenlik, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verileceğini dile getirdi.

GİRİŞİMCİLER ÇIKACAK

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu eğitimleri alan gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek ve üretecekler ve belki aralarından ülkemizin geleceğinde önemli işler başaracak bilim insanları, araştırmacılar ve girişimciler çıkacak. Biz her bir gencimizin bu potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Yeter ki yeteneklerini geliştirebilecekleri imkanları olsun. Çok şükür devletimiz eğitim alanında sunduğu hizmetlerle bu ihtiyaçları karşılamaktadır.”

İMAM HATİPLİ OLMAK BUNU GEREKTİRİR

Gençlere büyük iş düştüğünü söyleyen Erdoğan, “Aklınızı bilimle, ilimle yoğurup, edindiğiniz bilgiyi dünyanın sorunlarına çözüm olacak şekilde insani faziletlerle işlemelisiniz. Çünkü imam hatipli olmak bunu gerektirir. Vicdan sahibi insanlar olmak, kendinden başkasını düşünebilmeyi, elindeki tüm imkanları insanlığa hizmetkar kılmayı gerektirir. Sizlerin her birinizin bu iştiyakla dopdolu olduğu, ışıldayan gözlerinizden anlaşılıyor” dedi.

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1 YILDA 5 BİN ATÖLYE

Hayriye Gülbaran Deneyap Atölyesi’nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, atölyenin üretmenin hazzını, öğrenmenin şevkini, insanın ruhunda, bünyesinde ve hayalinde hissetmesini sağlayan mekan olduğunu belirtti. 250 şeklindeki ilk hedefe rağmen 1 yıl içinde 5 binin üzerinde tasarım beceri atölyesi kurulduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti: “Türk eğitim sistemi sınava adam hazırlamaktan insan yetiştirmeye doğru bir yolculuğun içerisinde. Bizim meseleyi sınava adam hazırlamanın çok ötesinde ele alıp dünyayla rekabet eden ve bu topraklarda bütün mazlumlara müjde verebilen, insanlığa dair bir mesajı olan gençlere ihtiyacımız var.”