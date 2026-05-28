Gönül Dağı 'Bayram Özel' bölümüyle ekrana gelecek

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi "Gönül Dağı", Kurban Bayramı'nın son gününde "Bayram Özel" bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, beğeniyle takip edilen dizinin 6. sezon 219. bölümü, 30 Mayıs'ta saat 21.15'te ekranlara gelecek.
Yeni bölümde, her bayramı muhteşem şölenlerle kutlayan Gedelli halkının kurbanlık hayvan arayışları, Kurban Bayramı'na az bir süre kala evlerde başlayan tatlı telaş ve kurbanlıkları tam olarak eşit 7 parçaya ayıran makinenin denenmesi gibi eğlenceli konular ele alınacak.
Nostaljik kutlamalar, gelenek ve görenekler ekrana yansıyacak
İzleyicinin Anadolu bozkırında yaşanan geleneksel Kurban Bayramı şenliklerine konuk olacağı dizide, geçmişte kalan nostaljik kutlamalar ile gelenek ve görenekler yeniden izleyiciye aktarılacak.
Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu ve Hüseyin Küpeli'nin üstlendiği dizinin senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök kaleme alıyor.
Berk Atan ve Semih Ertürk'ün başrolleri paylaştığı yapımın geniş oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:
"Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Aslıhan Kapanşahin, Aslı Omağ, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Arzu Susantez, Çağla Özavcı, Aycan Koptur, Hülya Şen, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı"