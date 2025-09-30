Görmezden gelirseniz faturanız kabaracak: Ekim’de başlıyor

Havanın soğumasıyla kombiler tekrar çalışmaya başlarken, uzmanlar evlerde sıkça gözden kaçan bazı uyarı işaretlerine dikkat çekiyor. İlk bakışta önemsiz gibi görünen bu detayların ihmal edilmesi, hem ciddi maddi kayıplara hem de hayati tehlikelere yol açabiliyor.





İngiltere merkezli Heatable şirketinde görev yapan Gaz Güvenliği Mühendisi Patrick Garner, kombilerin dışarıdan zararsız gibi görünse de ciddi güvenlik tehditleri barındırabileceğini belirtiyor. Garner’a göre fark edilmeyen bir arıza, sadece doğalgaz faturasının kabarmasına neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda cihazın tamamen bozulması durumunda 223 bin TL'ye kadar varan maliyetler ortaya çıkabiliyor.









Dikkat edilmesi gereken belirtiler neler?





Garner, özellikle kış aylarına girerken şu üç önemli işarete dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor:





Gaz kokusu





Ortamdaki en hafif gaz kokusu bile bir sızıntının habercisi olabilir. Bu durum yangın ya da patlama riskine yol açabilir.





Koyu lekeler veya sarı alevler





Kombi alevinin düzgün yanmadığını gösterir. Bu da son derece tehlikeli olan karbon monoksit oluşumuna neden olabilir.





Alışılmadık sesler





Çatlama, ıslık veya uğultu gibi sesler, cihazın bazı parçalarının zorlandığını ve arızaya yaklaşmakta olduğunu işaret eder. Bunların dışında, kombi çevresinde nem birikmesi, pilot ışığının sönmesi ya da ev sakinlerinde nedeni açıklanamayan baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtiler de karbon monoksit zehirlenmesinin erken uyarıları olabilir.





Düzenli bakım hem cüzdanı hem hayatı korur





Uzmanlara göre, kombinin düzenli olarak kontrol ettirilmesi, baca çıkışlarının ve filtrelerin gözden geçirilmesi yalnızca yüksek faturalardan kurtulmanızı değil, aynı zamanda hayati tehlikelerin önüne geçmenizi sağlıyor. Küçük bir ihmalkârlık, hem maddi açıdan büyük yük getirebilir hem de can güvenliğini riske atabilir.



















