Göz kapaklarında kızarıklık ve şişlik blefarit belirtisi olabilir

Liv Hospital Ankara Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Acar, göz sağlığının, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mutlu Acar, “Göz kapaklarında bulunan Meibomian bezleri, göz yüzeyini koruyan ve gözyaşının buharlaşmasını önleyen yağlı bir madde salgılar. Ancak bu bezlerin işlevinde meydana gelen bozulmalar, kirpik dibi iltihabı olarak bilinen blefarit hastalığına neden olabilir. Yapılan araştırmalara göre, blefarit toplumun yaklaşık yüzde 60'ında görülen yaygın bir rahatsızlıktır. Blefaritin, göz kapaklarının kenarında oluşan iltihaplanma sonucu ortaya çıkan kronik bir rahatsızlıktır. En yaygın belirtileri ise şunlardır. Göz kapaklarında kızarıklık ve şişlik, kirpik diplerinde kabuklanma ve pullanma, sabahları göz kapaklarının birbirine yapışması, gözde batma ve kum kaçmış hissi, gözlerde yanma ve kaşıntı, bulanık görme ve göz kırpma sıklığında artış” diye konuştu.





‘DOĞRU TEŞHİSLE TEDAVİ ŞANSI YÜKSEK'





Prof. Dr. Acar, tanı süreci ile ilgili, “Hastalığın tanısı, göz doktoru tarafından yapılan ayrıntılı muayene ile konulmaktadır. Blefarit şüphesi olan hastalar, vakit kaybetmeden bir göz hekimine başvurmalıdır. Erken teşhis, rahatsızlığın kontrol altına alınmasını kolaylaştırır ve ilerleyen komplikasyonları önler. Tedaviye geç kalınmaması gerekir. Tedavi edilmediği takdirde, arpacık, şalazyon ve kornea ülseri gibi ciddi göz rahatsızlıklarına yol açabilir. Bu nedenle hastalığın belirtileri fark edildiğinde erken önlem almak büyük önem taşır. Hastalığın tedavisinde en önemli unsur düzenli göz kapağı bakımıdır. Ayrıca hastalığın sebebi olan altta yatan faktörler de göz önünde bulundurularak tedavi planı oluşturulmalıdır. Blefarit hastalığının kesin bir tedavisi olmasa da düzenli göz kapağı bakımıyla semptomlar kontrol altına alınabilir” dedi.





Prof. Dr. Acar, göz kapağı bakımı ile ilgili şunları söyledi:



