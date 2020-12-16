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Hayat Günde bir avokado tüketmek bağırsaklarda yararlı bakterileri besliyor
GENEL SAĞLIK

Günde bir avokado tüketmek bağırsaklarda yararlı bakterileri besliyor

Günde bir avokado tüketmek bağırsaklarda yararlı bakterileri besliyor

Günlük beslenmenin bir parçası olarak avokado yemenin, bağırsak sağlığını olumlu yönde etkilediği tespit edildi. ABD'de Illinois Üniversitesinde yapılan araştırmada, yaşları 25 ila 45 olan aşırı kilolu veya obez 163 yetişkin incelendi.

Haber Merkezi AA
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ABD'de Illinois Üniversitesinde yapılan araştırmada, her gün avokado tüketmenin, bağırsaklardaki yararlı bakterileri beslediği gözlemlendi.

Sonuçları "Journal of Nutrition" dergisinde yayımlanan araştırmaya, yaşları 25 ila 45 olan, aşırı kilolu veya obez 163 yetişkin dahil edildi.

İki gruba ayrılan deneklerden bir bölümü, kahvaltı, öğle yemeği veya akşam yemeğinden herhangi birinin yerine verilen öğünde bir avokado tüketti.

Her iki gruptan 12 haftalık çalışma boyunca kan, idrar ve dışkı örnekleri toplandı, verilen öğünlerin ne kadarını tükettikleri ve öğünlerinde ne yedikleri kayıt altına alındı.

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Araştırmacılar, günlük öğünlerine avokado eklenen katılımcıların, lifleri parçalayan ve bağırsak sağlığını destekleyen metabolitler üreten daha fazla yararlı bağırsak mikrobuna sahip olduklarını keşfetti.

Çalışmada ayrıca avokado tüketenlerin diğer gruptakilerden daha fazla mikrobiyal çeşitliliğe sahip olduğu görüldü. Illinois Üniversitesinde Gıda Bilimi ve İnsan Beslenmesi Bölümü'nde görevli Profesör Hannah Holscher, çalışmanın amacının, avokado tüketiminin gastrointestinal mikrobiyota üzerindeki etkilerini araştırmak olduğunu söyledi.

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AVOKADODAKİ YAĞLAR ZEYTİNYAĞI İLE BENZER

Farklı yağ türlerinin mikrobiyom üzerinde farklı etkileri bulunduğunu, avokadodaki yağların da zeytinyağı gibi tekli doymamış ve kalp sağlığına uygun yağlar olduğunu ifade eden Holscher, "Amacımız, avokadodaki yağların ve lifin bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde etkilediği hipotezini test etmekti." dedi.

Holscher, orta boy bir avokadonun, yaklaşık 12 gram lif sağladığını, bunun önerilen günlük 28 ila 34 gram tüketilmesi gereken lif miktarının en az yarısını karşıladığını da vurguladı.

20 yıl boyunca çöp biriktirmiş: 2 katlı evinde 12 ton çöp çıktı
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Yapılan araştırmada, Apil'in evinde çöp biriktirdiği belirlendi. Bunun üzerine muhtar Sarıgül, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı'na müracaatta bulundu. Belediye ekipleri, hemen çöplerin tahliyesi için eve gitti.
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yalnız yaşayan Hasan Apil'in (66) 2 katlı evinden kötü koku yayılmasıyla harekete geçen belediye ekipleri, 20 yıldır biriktirdiği 12 ton çöpü tahliye etti.


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