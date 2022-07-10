Hayat Hacı oldular
AKTÜEL

Hacı oldular

Arife günü ifa edilen Arafat Vakfesi sonrası hacı adayları, geceyi Müzdelife’de geçirip dün, sabahın erken saatlerinde Mina’ya geçti. Burada gerçekleştirilen ilk şeytan taşlamayı takiben 1 milyondan fazla hacı adayı Ziyaret Tavafı’nın ardından hacı oldu. Böylece hacılar için dönüş süreci de başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hacı oldular
Hacı adayları Mina'da şeytan taşladılar.

Kutsal topraklardaki Müslümanlar, ihramdan çıkarak hacı oldular. Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinden itibaren tekbir sesleriyle Mina'ya doğru harekete geçen hacı adayları, şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine ulaştı. Hacılar, burada "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş attı. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram’a giden bazı hacı adayları ihramla ziyaret tavafı yaparken, bazıları da bayramın ilk günü kurban kesilmesinin ardından tıraş olup ihramdan çıkarak ziyaret tavafını gerçekleştirdi. Ziyaret tavafını yapan hacı adayları, farz rükünleri tamamlayarak hacı oldu.

Hacılar şeytan taşladı
DÜNYA
Hacılar şeytan taşladı

Hacı adayları Arafat’ta
HAYAT
Hacı adayları Arafat’ta

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