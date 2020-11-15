Hadislerle ışıldamak

SALİHA TÜRKER

Peygamber Efendimizin hayatı çağlar boyunca yolumuzu aydınlatıyor. O’nun takibi, iyi insan ve örnek bir Müslüman olmak için anahtar. Okuduklarımız, dinlediklerimiz, izlediklerimiz de bizi O’na yaklaştırabilir. Damla Yayınevi, “Hikâyelerle 33 Hadis Işıltısı”yla çocuk okurlarına yepyeni bir eser sunuyor. Peygamber Efendimizin sözlerinden seçilen otuz üç hadis-i şerif; akıcı, anlaşılır, rengârenk hikâyelerle çocukların dünyasına ışıltılar saçıyor. Zekiye Çoban’ın yazdığı eser, Büşra Nur İslamoğlu’nun orijinal illüstrasyonları, göz alıcı kapak ve sayfa tasarımlarıyla çocukların zevkle okuyacakları türden. Çoban imzalı kitap okulda, evde, çarşıda, sokakta, parkta, gündelik yaşamda kolaylıkla uygulanabilecek, peygamber sözleriyle hayatımızın daha da güzelleşmesine yardımcı olmayı hedefleniyor.

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EN İYİ ÖRNEK

Çocuk ve gençlere yönelik kitaplar, edebiyatımızın en zor dallarını oluşturur. Taze birer fidanken zihinleri güzellikle dolan çocuklarımızın bütün hayatlarına yayılan bir iyilik duygusu olacaktır. Ahlakı ve davranışlarıyla bize örnek olan, yaşam yolculuğumuza rehberlik eden Hazreti Peygamberin sözleri, yaşamın her alanında yolumuza ışık tutuyor. Eserde arkadaşlık, komşuluk, yardımseverlik, çevre temizliği, hayvan sevgisi, iyilik, Kur’an sevgisi, cömertlik, sabır gibi dinî ve ahlaki değerlerin ustaca işleniyor. Tabii ki en büyük kaynak Kur’ân-ı Kerîm’dir. Hadisler, ihtilâfa düşülen konularda insanları aydınlatan kaynaklardandır. Bir diğeri de Peygamberimizin sünnetidir. Kur’an’ı herkesten iyi anlayan ve âyetlerdeki ilâhî maksadın ne olduğunu en iyi bilen Allah Resulünün görüşü olarak hadisler büyük önem taşır. Namazların hangi vakitlerde, kaçar rekat ve nasıl kılınacağı, orucun nasıl tutulacağı, zekâtın hangi mallardan, ne kadar verileceği, haccın nasıl yapılacağı gibi hususlar Kur’an’da yer almayıp hadislerle açıklık kazanmıştır örneğin. Hz. Peygamber’in insanlara sözleriyle açıkladığı, fiilleriyle uygulanışını gösterdiği ilâhî emirlerin başında namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibadetler gelir.

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HER SAYFASI SEVGİYLE SÜSLENMİŞ BİR ESER

Kitabın tanıtımında söylendiği gibi elimizde tam otuz üç tane gül goncası duruyor. Her hikaye ışıl ışıl parlayan birer inci tanesi sanki. İnci Kutusu, Güneşli Hikâyeler, Ay Işığında Ders, Çiçek Açtı Dualarım, Sevgi Elleri adlı kitaplarla bilinen Zekiye Çoban›ın son çalışması, 9-15 yaş aralığındaki çocukların severek okuyacağı bir türde yazılmış ve her yaprağı peygamber sevgisiyle süslenmiş bir eser.