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Hayat Hakkaride çekirge istilası
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Hakkari’de çekirge istilası

Hakkari’de çekirge istilası

Hakkari’nin Durankaya beldesinde sebze, meyve, buğday ve yonca tarlalarını istila eden çekirge sürüsü, büyük çapta maddi zarara neden oldu.

Haber Merkezi IHA
Oldukça iri olan çekirge sürüsü yüzünden zor günler geçiren Sadık Can, köy halkıyla Ramazan ayında oruçlu halde büyük zorluklarla ektikleri tarlalarından verim alamadıkları için mağdur olduklarını söyledi.
Oldukça iri olan çekirge sürüsü yüzünden zor günler geçiren Sadık Can, köy halkıyla Ramazan ayında oruçlu halde büyük zorluklarla ektikleri tarlalarından verim alamadıkları için mağdur olduklarını söyledi.

Durankaya beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Kümeevleri’nde çiftçilikle geçimini sağlayan Sadık Can isimli vatandaşa ait bağ ve bahçeleri istila eden çekirge sürüsü; sebze, buğday, yonca ve meyve ürünlerine büyük çapta zarar verdi.

"Çekirge sürüsü tarlamı kuruttu"

Çekirge sürüsünün mağduru olduklarını dile getiren Can, “Tarlamızın hali ortada. Ben sebze fiyatlarına gelen pahalılık yüzünden soğan tohumlarını satmadım. Kendim ekip satarım dedim. Fakat çekirge sürüsü tarlamı deyim yerindeyse kurutmuş durumda. Çekirge sürüsü sadece benim ektiğim soğan tarlasına 5 bin TL maddi zarar verdi. Traktöre verdiğim ücret hariç. Bin TL’den fazla traktöre para verdim. Maalesef ektiğim buğday, soğan, yeşil fasulye, mısır ve domatesler çekirgeler tarafından kurutuldu. Şehrimizde kışın çok kar yağdı. Bu biz çiftçiler için çok sevindiriciydi. Artan meyve ve sebze fiyatlarına karşın bizlerde bağ ve bahçelerimize değer verip ekinlerimizi artırdık. Sadece kendimiz için ekmedik. Tüm Hakkari halkının sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için ektik. Eğer bizim için olsaydı, bu kadar zahmete girmezdik. Bize küçük bir tarla da yeterli olurdu. Ama millete ucuz sebze satmak için tarlanın tamamını ektik. Hem biz kazanacaktık hem de vatandaşlarımız. Fakat çekirge sürüsü tüm emeğimizi heba etti. Bakın görüyorsunuz ne kadar iri ve tombullar. Güneş battığı için fazla gözükmüyorlar. Sabah saatlerinde hepsi bir arada çıkıyor ve önlerine gelen her şeyi tüketiyorlar. Elma ve armut dahi tüketiyorlar” dedi.

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