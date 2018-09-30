Hayat Haluk Levent sayesinde hapisten kurtuldu
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Haluk Levent sayesinde hapisten kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kızını gönderdiği özel lisenin 7 bin liralık taksitini ödeyemeyince 90 gün hapis cezası alan Deniz Çavuş (46), şarkıcı Haluk Levent'in girişimi sonucu Antalyalı iş insanı Kerem T.'nin desteğiyle borcunu ödedi.

Haber Merkezi DHA
AHBAP Platformu'nun kurucusu sanatçı Haluk Levent.
AHBAP Platformu'nun kurucusu sanatçı Haluk Levent.

Parayı okulun avukatına teslim eden Çavuş hakkındaki hapis cezası kararı düşürülecek. Manavgat'ta oturan Deniz Çavuş, 2015- 2016 eğitim- öğretim yılında, lise son sınıfta okuyacak kızı N.K.'yi hem dershane masrafından kurtulmak hem de o yıl temel lise uygulamasıyla eğitim ücretinin bir kısmının devlet tarafından karşılanmasından faydalanmak için özel okula kaydettirdi.

Deniz Çavuş'un işleri düzelmedi ve başta Vergi Dairesi olmak üzere piyasaya borçlarını ödeyemedi. Kendi borçları ve kefalet yüzünden çıkan borç sonrası evi, otomobili haczedilerek satılan Çavuş, özel okula yaklaşık 7 bin liralık borcunu da ödeyemeyince icraya verildi. Deniz Çavuş'un kızı N.K. ise girdiği üniversite sınavında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü kazandı. Üniversiteye kayıt için gereken diplomayı almak üzere borçlu oldukları okula giden anne- kıza yetkililer, para ödenmezse veya ödeme taahhüdünde bulunulmazsa diplomanın verilemeyeceğini söyledi.

Deniz Çavuş

Hapis cezası verildi

Kızı bu yıl 3'üncü sınıfta olan Deniz Çavuş, borçları ve hacizler nedeniyle rahatsızlandı. Kızının okuluna olan borcu ödeme taahhüdüne uymadığı gerekçesiyle Manavgat İcra Ceza Mahkemesi'nce hakkında 90 günlük tazyik hapsi kararı verilen Çavuş, geçen pazartesi günü gittiği Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki muayenesinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çavuş'a, mahkeme kararı tebliğ edildi.

Haluk Levent sosyal medyadan ulaştı

Haluk Levent, sosyal medyadan Deniz Çavuş'a ulaşarak, yardım etme talebinde bulundu. AHBAP Platformu'nun kurucusu da olan Haluk Levent, Antalya Şubesi ile temasa geçerek, Çavuş'a yardım edilmesini istedi. Platform üyelerinin girişimiyle Antalyalı iş insanı Kerem T., Deniz Çavuş'un borcu olan 7 bin lirayı ödeyeceğini söyledi. AHBAP Platformu Antalya Şubesi üyeleri, Kerem T.'nin verdiği parayı dün akşam Deniz Çavuş'a teslim etti.

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Avukata ödeme yapıldı

Deniz Çavuş, bugün özel okulun hukuk servisine giderek, parayı ödedi ve borcu olmadığına dair yazı aldı. Çavuş'a verilen yazıda, 'Manavgat 2'nci İcra Müdürlüğü'nün 28/09/2018 tarihli hazırlamış olduğu hesap tablosu baz alınarak borçlu Deniz Çavuş'tan 6 bin 860 lira tahsil edilmiş ve dosyaya haricen bildirimde bulunulmuştur. Yine Manavgat İcra Ceza Mahkemesi'nin 2016/771 sayılı dosyasına şikayetten vazgeçme dilekçesi avukat portal üzerinden gönderilmiştir. Takibe konu olan senetler borçluya talebi halinde İcra Müdürlüğü tarafından iade edilecektir' denildi. Deniz Çavuş hakkındaki hapis kararının da düşürüleceği belirtildi. Deniz Çavuş, yaptığı açıklamada, çok güç durumdan kurtulduğunu belirterek, yardımları dolayısıyla şarkıcı Haluk Levent ve iş insanı Kerem T.'ye teşekkür etti.

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