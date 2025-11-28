Yeni Şafak
Hatay'da dehşet: Arkadaşını beyin kanaması geçirene kadar dövdü

10:2728/11/2025, Cuma
IHA
Foto: İHA
Foto: İHA

Hatay’da şantiyede birlikte çalıştığı 22 yaşındaki arkadaşını öldüresiye döven şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, 26 Kasım tarihinde akşam saatlerinde İskenderun ilçesi Numune Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan şantiyede yaşandı.


Şantiyede sıvacı olarak çalışan 41 yaşındaki F.A., birlikte çalıştığı 22 yaşındaki K.K. ile kavga etti. Kavga esnasında kafasından yaralanan 22 yaşındaki K.K. beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alındı.


Olayın şüphelisi K.K. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak mahkemece tutuklandı.

