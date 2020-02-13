Hatta genç buluşma

Albayrak Hat Takvimi Sergisi, Albayrak Holding binasında gördüğü ilgi sonrası Türkiye Gençlik Vakfı’nda (TÜGVA) gençlerin beğenisine sunuldu. Albayrak Grubu tarafından geleneksel hale getirilen serginin altıncısı ‘Rabbü’l-Âlemîn’ temasıyla düzenlendi. Cenab-ı Hakk’ın ‘Âlemlerin Rabbi’ vasfının yer aldığı ayetlerle hazırlanan hat çalışmalarının olduğu sergide daha önceki yıllardan farklı olarak bu yıl serbest anlayıştaki 12 farklı hattatın 12 eseri de yerini aldı. Serginin açılışını Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ve TÜGVA yönetim kurulu üyeleri yaptı.

Albayrak Hat Takvimi Sergisi

RAMAZAN MANEVİYATI

Eserlerin Ramazan ayının manevi havasından istifade edilerek yapıldığını belirten Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, “Eserlerimizin temel konsepti Ramazan. Dört büyük üstad Mehmet Özçay, Davut Bektaş, Ali Toy, Osman Özçay hocalarımız başta olmak üzere diğer hattat arkadaşlarımız Ramazan’ın başında başlayıp sonuna kadar yazarak 12 eser ortaya çıkarttılar. Ramazan’ın manevi havasından istifade ettik. Bu sene klasik formlardan dışarı çıktık. Kur’an-ı Kerim’den ‘Alemlerin Rabbi’ ibaresi geçen ayetlerden seçtik. Modern yazıları deneyelim istedik. Seneye de bunun devamını gerçekleştireceğiz inşallah” dedi.

SERGİ 2 HAFTA TÜGVA’DA

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu da şunları söyledi: “Öncelikle Albayrak Grubu’na hem de katılımcılara teşekkür ederiz. Biz geleneksel sanatlarımızı önemsiyoruz. Geçen yıl kültür sanat kurulumuzu kurmuş olduk. Geçtiğimiz dönem bir sergi açılışı gerçekleştirdik. Bugün de Bismillah diyerek ilk hat sergimizi açmış olduk. Burada birbirinden değerli çalışmalar. Ben bu vesileyle bütün hat gönüllülerini ve geleneksel sanata önem veren herkesi davet ediyorum. Yaklaşık iki hafta boyunca sergi burada olacak. Türkiye Gençlik Vakfı olarak gençliğe hizmet noktasında 6’ncı yıla girmiş olduk. Ortaokuldan liseye, üniversiteye kadar beş yüz ilçede gençliğe ulaşmaya gayret ediyoruz. Aklı ve kalbi selim ve kendi öz değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken bir taraftan milli manevi değerlere sahip çıkacak gerektiğinde ülkesini en iyi şekilde temsil edebilecek gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.”