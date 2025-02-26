Hattat Çelebi Hakk'a uğurlandı

Sanat hayatında yaklaşık 60 yıl kalemi elinden hiç düşürmeyen hattat Hasan Çelebi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Büyük Çamlıca Camii'nde dün öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, soğuk havaya rağmen usta sanatkarın talebeleri ve çok sayıda seveni katıldı. "Hattatların Reisi" kabul edilen, dünyanın birçok camisinde imzası bulunan ve dün 88 yaşında vefat eden Çelebi'nin cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı.

TEKBİRLERLE UĞURLANDI

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ve Halil Necipoğlu ile siyaset ve sanat dünyasından pek çok kişi de cenazeye katılarak Çelebi için dua etti. Hasan Çelebi'nin naaşı, cenaze namazının ardından dualar ve tekbirlerle camiden uğurlanarak Karacahmet Mezarlığı Hattatlar Sofası'na defnedildi.

BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ SON BÜYÜK PROJESİYDİ

Hat sanatının yaşayan büyük ustası Hasan Çelebi, Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde 1937 yılında dünyaya geldi. Çelebi, 24 yaşında başladığı hat sanatında kendisini geliştirmek için

dönemin en ünlü ustalarından dersler aldı. Hattat Hamid Aytaç'tan sülüs-nesih, Kemal Batanay'dan Ta'lik-rik'a meşk edip icazet alan Hasan Çelebi'nin ustalığı, cami yazıları, özel hat koleksiyonu ve sergileri ile ülke sınırlarını aştı. Dünyanın farklı coğrafyalarında 100'e yakın icazetli talebesi bulunan Hasan Çelebi, Hamid Aytaç'tan sonra en çok öğrenci yetiştiren hat ustası oldu. Sanat hayatında yaklaşık 60 yıl kalemi elinden hiç düşürmeyen Hasan Çelebi, son büyük projelerini Büyük Çamlıca Camii ile Malezya'daki Sri Sendayan Camii için yaptı.











