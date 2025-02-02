Hattatların peygamber sevgisi sanatla buluştu

Peygamber Efendimiz’in (Sav) sağlığında onun ahlaki ve fiziki özelliklerinin nesiller boyu hatırlanması için Hz. Ali başta olmak üzere pek çok sahabenin hilyeler kaleme aldığı biliniyor. Yine Hz. Ayşe, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin gibi sahabelerin tarifleri de siyer kitaplarında anlatılır. Hat sanatında ise ilk olarak 17. Yüzyılda Hafız Osman’ın yaptığı hilye formları en önemli sanat eserleri olarak öne çıkar ve ardından diğer hattatlar da en güzel hilyeleri yazabilmek için çaba harcamıştır. Tezhip ustaları tarafından ise bu eserler süslenir. Madden ve manen insanları tehlikeden koruduğuna inanılan hilyeler sadece duvarlara asılmamış aynı zamanda küçük kağıtlara yazılarak cep hilyesi olarak da tayınmıştır. Halk arasında büyük rağbet görmüştür.