Hattatların peygamber sevgisi sanatla buluştu

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan eserlerden yola çıkılarak hazırlanan Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler adlı kitap okurla buluştu. Kitaptan yapılan özel bir seçkiyle açılan sergi ise adeta ünlü hat sanatçılarından bir geçit gibi.
Geleneksel İslam sanatının bir ucu sanatçının fırçasına diğer ucu ise sanatseverin kalbine dokunur. Sanattan kalbe yol bulan her eser bizi aynı zamanda manevi bir yolculuğa çıkarır. Geçtiğimiz hafta Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan eserlerden yola çıkılarak hazırlanan Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler adlı kitabı ve kitaptaki eserlerin yer aldığı sergiyi gezerken yeniden bunu düşündüm. İbrahim Ethem Gören tarafından hazırlanan kitap tam anlamıyla hattatlar geçidi. Kitap ve sergi İslam sanatının manasını, hattat ve tezhip ustalarının sanatlarıyla günümüze taşıyor. Her bir eser, Peygamber Efendimiz’in (sav) örnek ahlakını ve güzel davranışlarını sanatla buluşturuyor.
35 sanatçının eseri
Hafız Osman, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza Efendi, Bakkal Arif Efendi, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın yanı sıra günümüz hattatlarından Savaş Çevik, Hüseyin Öksüz, Fuat Başar, Süleyman Berk, Ferhat Kurlu, Said Abuzeroğlu, Abdurrahman Abdi, Ary Fâris Kader, Zeyad Hayder Abdullah el-Mühendis ve İsmail Öztürk’ün de yer aldığı 35 sanatçının kaleminden 47 hilye-i şerife yer alıyor.
Efendimizi anlatan sanat
Hilye lügatte süs, ziynet, yüz ve ruh güzelliği anlamına geliyor. İslami ilim ve sanatta ise Peygamber Efendimiz’in (sav) beşeri yönünün kelimelerle çizilmiş resmi diyebiliriz. Bu sanatın ortaya çıkması ise siyer kitaplarına dayanıyor. Peygamber Efendimiz’in mübarek uzuvlarının şekli, sıfatları, taşıdığı ahlaki değerler İslam alimleri tarafından yazılarak siyer kitaplarında kayıt altına alınmış. İlk siyer kitabı İbn İshak’a ait Siret-i Resulullah diye bilinir. İlk hilye kitapları da İmam-ı Tırmizi’nin Eş Şemai’lün-Nebevviye’si ile Kadı Iyaz’ın Kitabüş-Şifa’sıdır.
İnsanı belalardan korur
Yüzlerce yıldır evlere asılan her Hilye-i Şerife’in hastalık ve sıkıntıdan hane halkını koruyacağına inanılırken yazan sanatkarı da her türlü beladan muhafaza ettiğine iman edilir. Bu yüzden de yüzlerce yıldır nesilden nesile sanatkarlar tarafından Hilye-i Şerife yazılır ve özenle de evlerde, işyerlerinde muhafaza edilir. Hattatlar ise farklı asırlarda Peygamber Efendimizin güzel ahlakının altını çizerek toplumları uyarmaya, güzelliğe davet etmeyi görev bilmiştir.
Sergide ve kitapta yer alan Hilye-i Şerifeler de hem sanatsal değeri hem de manevi anlamıyla kalpten kalbe dokunuyor. Sabri Ülker Vakfı Yayınları arasında okurla buluşan “Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler” adlı bu eser İslam sanatının eşsiz mirasını bugüne olduğu gibi geleceğe de taşıyacak bir çalışma. Kitaptan bir seçkiyle açılan sergi ise (0216) 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak 28 Mart’a kadar 09.00-17.00 saatleri arasında Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü’nde ücretsiz ziyaret edilebilir.
İlk Hilye-i Şerif Hz. Ali’ye aittir
- Peygamber Efendimiz’in (Sav) sağlığında onun ahlaki ve fiziki özelliklerinin nesiller boyu hatırlanması için Hz. Ali başta olmak üzere pek çok sahabenin hilyeler kaleme aldığı biliniyor. Yine Hz. Ayşe, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin gibi sahabelerin tarifleri de siyer kitaplarında anlatılır. Hat sanatında ise ilk olarak 17. Yüzyılda Hafız Osman’ın yaptığı hilye formları en önemli sanat eserleri olarak öne çıkar ve ardından diğer hattatlar da en güzel hilyeleri yazabilmek için çaba harcamıştır. Tezhip ustaları tarafından ise bu eserler süslenir. Madden ve manen insanları tehlikeden koruduğuna inanılan hilyeler sadece duvarlara asılmamış aynı zamanda küçük kağıtlara yazılarak cep hilyesi olarak da tayınmıştır. Halk arasında büyük rağbet görmüştür.