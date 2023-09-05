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Hayat

Hava durumu havamızı da değiştiriyor

Türkiye’nin son günlerde yaşadığı değişken hava durumları, insan psikolojisini olumsuz etkiliyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Mevsimlerin ve sıcaklığın psikolojimiz üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Servet Aşan, “Anlık hava değişimleri duygusal yoğunluğun da artmasına neden oluyor ve duygusal anlamda daha hassas olmamıza da sebep olabiliyor. Bu sebeple de insanların tahammül seviyesinin düşmesine neden oluyor ve depresyona neden olabiliyor. Bu durum özellikle kadınlarda daha fazla öne çıkıyor” dedi.

KADINLAR DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Hava şartlarına göre psikolojinin olumuz etkilenmesinin özellikle kadınlarda daha belirgin olduğuna vurgu yapan Aşan, “Ani hava değişimlerinden psikolojik olarak en az şekilde etkilenmek için en önemli etken uyku kalitesi. Bunun yanı sıra egzersizler, yürüyüş, düzenli beslenme ve havalardan bağımsız planlar oluşturarak sosyalleşmeyi sürdürmek gerekiyor. Böylece ani değişimler nedeniyle psikolojinizin en az şekilde etkilenmesini sağlıyorsunuz” şeklinde konuştu. Aşan, “Bazı psikopatolojik hastalıklardan muzdarip kişilerin, normal zamanlarda yaşadığı duygu yoğunluğu da bu dönemlerde daha şiddetli olabiliyor. Bu gibi dönemlerde bu kişiler daha hassas olabilirler. Ani yaşanan hava ve sıcaklık değişikliklerinde psikolojik rahatsızlığı olan kişilerin dikkat etmesi ve tedavi süreçlerine bağlı ilerlemeleri gerekiyor” diye konuştu.



#Psikoloji
#Toplum
#Hava durumu
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