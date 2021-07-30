HDP'liler 'oğlun gelirse soğan takıp eşek gibi anıracağız demişti: Ayşegül Biçer HDP binasına soğan astı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da evlat nöbetine başlayan ailelerin nöbeti devam ederken, dün oğlu Mustafa ile buluşan anne Ayşegül Biçer evlat nöbetine başladığı sırada bazı HDP’lilerin ‘Oğlun gelirse biz kulaklarımıza soğan takıp, eşek gibi anıracağız’ demişlerdi. Anne Biçer, oğlu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması ve dün onunla buluşmasıyla bugün HDP il binasına soğan asarak kendisine o sözleri söyleyen HDP’lileri sözlerinde durmaya davet etti.

GÜNDEM Çocukların teslim olması nöbetteki ailelerin umutlarını çoğalttı: Oğlum orada ölmeni istemiyorum gel vallahi gitmeyeceğim



SOĞAN BENDEN OLSUN

Ellerinde soğanla HDP’lileri soğanları kendisinden almaya davet eden anne Biçer, “3 Eylül 2019 tarihinde HDP Diyarbakır il binası önüne gelip, oğlumu PKK ve siyasi kolu olan HDP’den söke söke alacağımı söylemiştim. O gün HDP yetkilileri ’Oğlun gelirse biz kulaklarımıza soğan takıp, eşek gibi anıracağız’ demişlerdi. Bakın soğanlar da benden olsun diyorum ve sizler için getirdim. Eğer sizde erkeklik, şeref ve gurur var ise ben buradayım gelip bu soğanları kulaklarınıza takıp eşek gibi anırırsınız” dedi.

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OĞLUM İŞKENCE GÖRMÜŞ

Oğlu Mustafa’nın işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığını aktaran anne Biçer, “Siz çocuklarımıza öyle bir zulüm ve işkence yapmışsınız ki bir deri bir kemik kalmışlar. Çocuklarımız büyük bir şiddete maruz kalmış ve nere insan hakları, çocuklarımız dağda işkenceye maruz kalmışlar. Benim çocuğumun videosunu terör örgütü PKK’nın yayın organları dört dörtlük bir video çekip bana çeken PKK yandaşları kanalları buradan diyorum ki; benim çocuğum o video çekilirken silah baskısı ve büyük işkenceler görerek çekmişsiniz. Buradan herkese çağrım HDP ve PKK’nın gerçek yüzünü görün diyorum. Biz evlatlarımızı kazandık, dileriz bütün anne ve babalar evlatlarını kazanırlar. Çok şükür ve çocuğum bana dedi ki, ‘anne senin feryadını duydum ve geri geldim.’ Allah’ıma binlerce şükürler olsun. Bu zafer sadece Diyarbakır anne ve babalarının zaferi değildir, bu zafer Türkiye Cumhuriyeti’nin zaferidir. Biz burada mücadele ettik, en büyük mücadeleyi devletimizin güvenlik güçleri de kırsalda mücadele etti. Ben buradan güvenlik güçlerimize ve bugüne kadar hep yanımızda olan basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Bu zafer hepimizin de zaferidir. Her gelen genç, yeni bir fidan demektir ve yeni fidanları kazanmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle tek bir evlat ve tek bir terörist kalana kadar biz bu mücadelemize devam edeceğiz. Bu çadırın buradan kalkması için bütün çocukların dağdan inmesi gerekir aksi halde bu çadır kalkmayacaktır buradan ve bu çocukların tamamı gelince bu çadırın ismi de zafer çadırı olarak kalacaktır” diye konuştu.

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OYNAT 02:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu PKK'dan kaçarak teslim olan Ayşegül Biçer ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ile telefonda görüşerek, ailenin sevincini paylaştı. 'Bu zafer sizindir. Gerek Hacire Akar olsun gerek sizler olun hepiniz orada dimdik durdunuz ve sizin o dik duruşunuz elhamdülillah yolları açtı ve yavrularınızın da bu noktada yüreğini hareketlendirdi. 3 yavrumuz da aranıza katılıyor. Bundan dolayı da gerçekten sevincimiz çok yüksek.' ifadelerini kullanan Erdoğan, bütün Diyarbakır annelerine selamlarını, sevgilerini iletti.



Biçer'in, 'Siz bize sahip çıkmasaydınız, orada bu mücadeleyi sürdüremezdik.' sözü üzerine Erdoğan, 'O bizim görevimizdi. Biz görevimizi yaptık. Ama siz de bizi bu noktada teşvik ettiniz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.' dedi.



Biçer de 'Sayın Cumhurbaşkanım ilk oturduğumda da demiştim, 'PKK'dan söke söke alacağım oğlumu.' diye. Sadece oğlum değil, bu saatten sonra bütün evlatlar hedefimiz. Yarın sabah iki davul iki zurnayla HDP'nin kapısına gidiyorum. Bu zaferi ilan edeceğiz. Anneler isterse dağları delip evlatlarını kazanabilir demiştik. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti kazandı. Bugün bir kere daha zafere imza atıldı. Annelere inşallah selamınızı ileteceğim. Yarın buluşmamız yapılacak. Allah sizden razı olsun. Rabbim uzun ömürler versin inşallah.' diye konuştu.

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ASLA VAZGEÇMEYECEKLER

Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın ise, Ayşegül Biçer’e teşekkür ederek, eylemlerinde asla vazgeçmeyeceklerini ve çocukları gelinceye kadar nöbete devam edeceklerini söyledi. Yapılan açıklamanın ardından anne Ayşegül Biçer, evlat nöbetindeki diğer ailelerle birlikte elinde bulunan soğanları HDP il binasının penceresine astı.