Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
'Hedonik açlık' obezite, insülin direnci ve metabolik hastalık riskini artırıyor

'Hedonik açlık' obezite, insülin direnci ve metabolik hastalık riskini artırıyor

22:1227/01/2026, Salı
G: 28/01/2026, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
'Hedonik açlık' obezite, insülin direnci ve metabolik hastalık riskini artırıyor
'Hedonik açlık' obezite, insülin direnci ve metabolik hastalık riskini artırıyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Diyetisyeni Zişan Sobacı, hedonik açlığın kontrol altına alınmadığında kilo artışına ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açtığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, tok olunduğu halde tatlı, cipse ya da fast fooda yönelmenin nedeni hedonik açlık olabiliyor.

Özellikle stres, can sıkıntısı, yoğun iş temposu ve sosyal medyada sıkça görülen yemek içerikleri hedonik açlığı tetikleyebilirken, bu durumda kişi tok olsa bile yemek yeme ihtiyacı hissedebiliyor.

Hedonik açlıkla başa çıkmada ise duygusal yeme farkındalığı kazanılması, evde sağlıksız atıştırmalıkların sınırlanması, yiyeceklerin bilinçli tüketilmesi ve stres yönetimine önem verilmesi gibi yöntemler öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Diyetisyeni Sobacı, hedonik açlığın fiziksel değil, zihinsel bir açlık olduğunu kaydetti.

Sobacı, hedonik açlığın, vücudun enerjiye ihtiyacı olmadığı halde lezzetli yiyeceklere karşı duyulan istek olduğunu ve bu açlık türünün mideyle değil, beyinle ilgili olduğunu anlattı.

Hedonik açlığın kontrol altına alınmadığında kilo artışına ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açtığını vurgulayan Sobacı, "Bu tür yeme davranışı zamanla obezite, insülin direnci ve metabolik hastalıkların riskini artırabilir. Gerçek açlık ile canımızın çekmesini ayırt etmeyi öğrendiğimizde, hem kilo kontrolü sağlanır hem de beslenme düzeni iyileşir." ifadelerini kullandı.

#hedonik açlık
#Medical Point Gaziantep Hastanesi
#Medical Point Gaziantep Hastanesi Diyetisyeni Zişan Sobacı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed ocak 2026 faiz kararı öncesi piyasa beklentileri ne yönde?