'Hedonik açlık' obezite, insülin direnci ve metabolik hastalık riskini artırıyor

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, tok olunduğu halde tatlı, cipse ya da fast fooda yönelmenin nedeni hedonik açlık olabiliyor.

Özellikle stres, can sıkıntısı, yoğun iş temposu ve sosyal medyada sıkça görülen yemek içerikleri hedonik açlığı tetikleyebilirken, bu durumda kişi tok olsa bile yemek yeme ihtiyacı hissedebiliyor.

Hedonik açlıkla başa çıkmada ise duygusal yeme farkındalığı kazanılması, evde sağlıksız atıştırmalıkların sınırlanması, yiyeceklerin bilinçli tüketilmesi ve stres yönetimine önem verilmesi gibi yöntemler öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Diyetisyeni Sobacı, hedonik açlığın fiziksel değil, zihinsel bir açlık olduğunu kaydetti.

Sobacı, hedonik açlığın, vücudun enerjiye ihtiyacı olmadığı halde lezzetli yiyeceklere karşı duyulan istek olduğunu ve bu açlık türünün mideyle değil, beyinle ilgili olduğunu anlattı.