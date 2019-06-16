Hayat Her dilden Nazım Hikmet
KÜLTÜR SANAT

Her dilden Nazım Hikmet

Şair Nazım Hikmet’in doğumunun 117. yıldönümüne özel “Nazım Hikmet’in Ellerinin İzinde” sergisi ziyarete açıldı. Sergi şairin sağlığında 40’a yakın dilde yayımlanmış ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bir araya getirilmiş kitaplardan oluşuyor.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
Sergi, Yapı Kredi Bomontiada ALT’ta sanatseverlerle buluştu.
Sergi, Yapı Kredi Bomontiada ALT’ta sanatseverlerle buluştu.

Şair ve yazar Nazım Hikmet Ran’ın doğumunun 117. yıl dönümü dolayısıyla “Nazım Hikmet’in Ellerinin İzinde” sergisi açıldı. Yapı Kredi Kültür Sanat tarafından “75. Yıl Sergileri” kapsamında düzenlenen sergi, Yapı Kredi Bomontiada ALT’ta sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü M. Melih Güneş’in, tasarımını Aykut Genç’in yaptığı sergi, şairin sağlığında 40’a yakın dilde yayımlanmış ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bir araya getirilmiş kitaplardan oluşuyor.

ARA GÜLER FOTOĞRAFI İLK KEZ SERGİLENİYOR

Güneş, sergiyle Nazım Hikmet külliyatına ve kültür mirasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayarak, Nazım Hikmet’in kendisini ve ömrünü bir kültür varlığı olarak kabul ettiğini söyledi. Güneş, “Geniş kapsamlı bir araştırma sonunda toplanan yüzlerce kitabın arasından, Almanya’da 20, Küba’da 10, Fransa’da 20, Çin’de 100 adet basılmış özel ve nadir kitaplar yer alıyor. İtalya’da yayımlanan bir kitap için Abidin Dino’nun yaptığı illüstrasyonlar ve Ara Güler’in, şairin Moskova’daki çalışma odasında çektiği imzalı fotoğraflar da İstanbul’da ilk kez sergilenecek”dedi. Nazım Hikmet’in Moskova’daki evinden, 55 yıldır korunan çalışma odasından getirilen kendi kitapları ve daktilosunun, serginin en önemli parçaları arasında yer aldığını söyleyen Güneş, şunları kaydetti: “Geri gitmemek üzere Türkiye’ye getirdiğim bu kitaplar, edebi değerleri nedeniyle, şairin geride bıraktığı mirasının en önemli parçalarını oluşturuyor. Kitaplar içinde Nazım Hikmet’in bilinmeyen, Türkiye’deki külliyatında bulunmayan pek çok eseri de yer alıyor. Bir de sergiye özel getirdiğim ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’nı karısı Vera için imzaladığı bir kitabımız var.” Güneş, sergideki eserlerin yer aldığı bir kitap hazırladıklarını belirtti. Sergi, 23 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.

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