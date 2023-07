Hikâyeleri Batılı gibi değil kendi tarzımızla anlatalım

Kısa süre önce Fransız hükümeti tarafından kültür ve sanata yaptığı katkılardan dolayı Officier de L’Ordre des Arts et des Lettres (Knight of the Order of Arts and Humanities) nişanını alan Al-Remaihi, 2017’den beri sürekli olarak Variety International’ın Küresel Eğlence Endüstrisini Şekillendiren En Etkili 500 İş Lideri yıllık listesinde arasında yer almış. Al-Remaihi, aynı zamanda DFI’nin (Kalkınma Finans Kurumu) yeterince temsil edilmeyen sinematik sesleri destekleme vizyonunu yönlendirmedeki liderliği nedeniyle 2018 ve 2021’de Uluslararası Kadın Etkisi Raporunda da yer almış. Al-Remaihi ile sinemayla yolunun nasıl kesiştiğini, film endüstrisi sektöründe, Müslüman bir kadın olarak yer almasını ve geleceğin yönetmen ve yapımcı adaylarının Doha Film Enstitüsü’nden nasıl destek alabileceğini konuştuk.