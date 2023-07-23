Hikâyeleri Batılı gibi değil kendi tarzımızla anlatalım

TRT tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu ‘TRT 12 Punto’ bu akşam yapılacak kapanış ve ödül töreniyle sona eriyor. 12 Punto Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olmasının yanı sıra, aradan geçen beş yılda uluslararası film endüstrisi için de çok önemli bir referans noktası haline geldi. Etkinlik kapsamında alanında uzman ve değerli isimlerin konuk olduğu programlarda görüntü yönetmenliği, sinema, senaryo yazarlığı, Oscar’a giden yol, ortak yapım marketleri ve festival programcılarıyla buluşma gibi konular geleceğin yönetmen ve yapımcı adaylarıyla birlikte ele alındı. Uluslararası jürisinde her yıl çok büyük sinemacıların bir araya geldiği TRT 12 Punto da bu yıl jüride Oscar ödüllü yönetmen Danis Tanovic, yapımcı Ewa Puszczynska, Saraybosna Film Festivali Kurucusu Mirsad Purivatra, Berlin Film Festivali Avrupa Film Marketi Direktörü Dennis Ruh ile Doha Film Enstitüsü CEO’su Fatma Al-Remaihi yer aldı. Feriye’de gerçekleştirilen programda Fatma Al-Remaihi ile bir araya geldik.

Doha’da doğup büyüyen Al-Remaihi, Katar Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümünden mezun olmuş. Sinemaya katkıları dolayısıyla birçok ödüle layık görülen Al-Remaihi, 2014’ten bu yana yönettiği Doha Film Enstitüsü ile Katar başta olmak üzere bütün dünyada yaratıcı ve profesyonel sinemacıları desteklemeyi hedefleyen çalışmalar ve projeler yürütüyor. Al-Remaihi, Katar ve ötesinde yeni nesil yaratıcı profesyonelleri geliştirmek için, enstitünün yıllık sinema etkinlikleri olan Qumra ve Ajyal Film Festivali’ne sanatsal, stratejik ve operasyonel açılardan, yönetici olarak rehberlik ediyor. Doha Film Enstitüsü’nün 2009’da kurulmasından bu yana, dünya çapında yetenek geliştirme ve uluslararası endüstri katılımı konularında kilit programlara liderlik etmiş olan Al-Remaihi, ayrıca, Arap Dünyası ile Avrupa, Afrika, Orta ve Güney Asya arasındaki ilişkiler, alışverişler ve etkiler hakkında araştırma ve diyalog için global bir merkez olmayı hedefleyen Katar Müzeleri Lusail Müzesi Danışma Kurulu üyesi görevini yürütüyor.

Kısa süre önce Fransız hükümeti tarafından kültür ve sanata yaptığı katkılardan dolayı Officier de L’Ordre des Arts et des Lettres (Knight of the Order of Arts and Humanities) nişanını alan Al-Remaihi, 2017’den beri sürekli olarak Variety International’ın Küresel Eğlence Endüstrisini Şekillendiren En Etkili 500 İş Lideri yıllık listesinde arasında yer almış. Al-Remaihi, aynı zamanda DFI’nin (Kalkınma Finans Kurumu) yeterince temsil edilmeyen sinematik sesleri destekleme vizyonunu yönlendirmedeki liderliği nedeniyle 2018 ve 2021’de Uluslararası Kadın Etkisi Raporunda da yer almış. Al-Remaihi ile sinemayla yolunun nasıl kesiştiğini, film endüstrisi sektöründe, Müslüman bir kadın olarak yer almasını ve geleceğin yönetmen ve yapımcı adaylarının Doha Film Enstitüsü’nden nasıl destek alabileceğini konuştuk.





* Katar Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı’nda öğrenim gördünüz. 2014 yılından beridir de Doha Film Enstitüsü’nün CEO’su olarak görev alıyorsunuz. Doğrusu merak ediyorum sinemayla, film endüstrisiyle yolunuz nasıl kesişti?

Zaten film seyrederek büyüdüm. İngilizceyi de filmleri izleyerek geliştirdim. Aslında devlet memuru olarak Katar’da çalışan bir gençtim. Fakat bir gün Doha’da bir film festivali gördüm ve bu organizasyonu o kadar çok beğendim ki bir hafta içinde mesleğimi değiştirip bu sektörde çalışmaya başladım. Bu film festivalleri Katar için nispeten yeni bir oluşumdu ama benim gibi farklı pozisyonlarda bir çok kadının çalışıyor olması ilk başta çok değişik bir durumdu.

Sinema benim için hayat demek

* Sinema sizin için ne anlam ifade ediyor? Neden sinema?

Sinema benim için hayat demek. Hayatta olan hikâyelerin hepsi sinemada oluyor. Burada bizim için önemli olan şey, hayatı anlatırken kendi istediğimiz gibi anlatmak. Batı’nın anlatmak istediği şekilde değil de kendi istediğimiz gibi anlatmak bizim için önemli.

Ön yargıları kırmaktan zevk alıyorum

* Peki film endüstrisi sektöründe, hem Müslüman hem kadın olmak nasıl bir duygu? Gerek kendi ülkenizde gerekse başka ülkelere gittiğinizde zorluklarla karşılaşıyor musunuz? Sinema dünyasında kadın, özellikle de Müslüman kadınların temsilinde büyük sorunlar olduğu söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Katar’da film yapımcılarının, film üreticilerinin yüzde 60’ı kadın. Katar’da biz bu açıdan çok iyiyiz ama dünyayı gezdiğim zaman özellikle başörtümden dolayı, bana bazen garip bakıyorlar. “Nasıl bu sanayide, bu endüstride, bu sektörde çalışıyorsun?, Ailen bu seyahatlere nasıl izin veriyor?” gibi garip sorular soruyorlar. Dolayısıyla bu ön yargıları kırmaktan çok da büyük ayrıca zevk alıyorum. Bizim hakkımızda giysimden, başörtümden dolayı belli ön yargılar var ama ben gerek Oscar törenlerinde Hollywood’da gerek Cannes Fransa’da başörtümle, giyimimle yer alarak Müslüman kadınların bunların hepsini yapabileceğini gösteriyorum dünyaya.

Benim için Türkiye ikinci evim gibi

* TRT 12 Punto programı hakkında neler düşünüyorsunuz? İkinci kez jüri koltuğunda oturuyorsunuz...

Türkiye’ye gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. TRT 12 Punto’nun tekrar uluslararası jüri üyesi olmaktan onur duyuyorum. Benim için ikinci bir ev gibi. Zaten burada da bir yerimiz var. Annem Türkiye’ye yerleşti ve zamanın çoğunu burada geçiriyor. Buraya bu organizasyona ikinci kez jüri olarak katılmaktan da çok büyük bir gurur duydum.

Türkiye’den genç sinemacılarla birlikte çalışmak istiyoruz

Al-Remaihi, Türkiye ile Katar arasında harika bir işbirliği olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doha’ya geldiğini dile getiriyor. Al-Remaihi, “Pek çok ortak değerimiz ve ortak bir vizyonumuz var. Pek çok alanda birlikte çalışan iki ülkeyiz” diyor. “Sinema ve televizyon dizileri konusunda Türkiye’nin tecrübesinden öğreneceğimiz çok şey var” ifadelerini kullanan Al-Remaihi, “Gelecek sene Türkiye’den genç sinemacılarla birlikte çalışmak istediklerini söylüyor ve ekliyor: “Türkiye’de çok fazla fırsat var bence. Çünkü kültürel anlamda da değerler anlamında da benzerliklerimiz çok fazla ve birlikte yapabileceğimiz çok şey var. TRT ile çalıştığımız, ortak yapımlarda bulunduğumuz için çok şanslıyız. Gelecekte ortak yapım konusunda belki daha fazla çalışırız.”

Gençlere hibe desteği veriyoruz

Türkiye’deki genç senaristler, yönetmenler ve yapımcılar gerek uluslararası projelerden ve fonlardan gerekse Doha’dan fon ve destek konusunda nasıl yararlanabilirler? Nasıl destek alabilirler? Siz nasıl destek veriyorsunuz?

Gerek lablarımıza girerek gerek atölye çalışmalarımıza dahil olarak yararlanabilirler. Aynı zamanda büyük ödüle de. İlk iki kez ya da ikinci filmini yapmakta olan film yapımcıları için bir de hibe desteğimiz var. Ondan da istifade edebilirler. Ya da kasım ayında gelip festivalimize katılarak bitmiş filmleriyle, metinleriyle burada da yer alabilirler.

Fon desteği ilkbahar ve sonbaharda

Fatma Al-Remaihi, “Sinemacıları Güçlendirmek: Doha Film Enstitüsü’nün Film Destekleri” başlıklı masterclass verdi. Atölyede konuşan Al-Remaihi, festivalin farklı ülkelerinden gençleri ağırladıkları özel bir jüri kategorisi bulunduğunu dile getiriyor ve festival ile ilgili şu bilgileri paylaşıyor: “Ağustos’ta başvuruları açıyoruz ve yerel olarak herkese açık oluyor. Her sene jüri olarak 15 ülke katılımda bulunuyor, aynı zamanda uluslararası bir jürimiz de var. Türkiye’den gelenler de var. 8-25 yaş arası herkes jüri olarak katılım için Doha Film Enstitüsü’ne başvuruda bulunabilirler.”

Enstitünün verdiği desteklerden de bahsederek, sinemaya verdikleri destek kapsamında bugüne kadar yüzlerce filme fon sağladıklarını aktaran Al-Remaihi, Türkiye’den bazı filmlere de post prodüksiyon desteği verdiklerine işaret ediyor ve ekliyor: “Çok başarılı bir iş birliği oldu onlarla da. Bu program senede iki kere ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde açılıyor. Tüm materyalleri göndermeniz gerekiyor. Ayrıntılı bilgiler internet sayfamızda yer alıyor. Daha sonra Doha’ya gelen jürinin karşısına yaklaşık 70 film çıkıyor. Bütün projeleri detaylı bir şekilde inceliyorlar. Fon ödülünü kazanacak filmi seçmek için tüm finansal belgeler de inceleniyor.” Al-Remaihi, filmlerden hem kültürel hem de ticari fayda beklediklerini, yapımcılarla stratejik iş birlikleri yaptıklarını ve atölyeler düzenlediklerini anlatıyor ve sözlerini şu şekil sürdürüyor: “Film yapımcıları kendi projeleriyle başvuruda bulunuyorlar. Filmler için herhangi bir sınırlama yok. Başvurular herkese açık, sadece anlatacak iyi bir hikâyeniz olması ve bunu iyi bir şekilde yapmanız lazım. Jürimiz ve sağladığımız fonlar konusunda da inanılmaz film profesyonelleriyle çalışıyoruz. Uzmanlar, programcılar, festival uzmanları, yapımcılar, fon sağlayıcılar her yerden katılımda bulunuyorlar ve bu projelerden seçim yapıyorlar.”











