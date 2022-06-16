Hindistan’da insanlık can çekişiyor

Hindistan’daki Müslümanlara yönelik şiddet olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor. Delhi Azınlık Komisyonu eski başkanı ve İslami yayın yapan Milli Gazete’nin Genel Yayın Yönetmeni Zafarul Islam Khan, durumun daha da kötüye gidebileceğini söyleyerek “İslam düşmanlığı, bu partinin ana ilkeleri arasında. Camileri tapınağa, Müslümanları Hindu’ya çevirmek istiyorlar. 3 bin caminin yıkılmasını rahatça talep edebiliyorlar.” dedi. “Hindistan’daki Müslümanlar tarihlerindeki en kritik aşamalardan birini yaşıyor.” diyen Khan, “İktidar partisi nefret söylemini yayıyor ve ülkedeki tüm Müslümanları ikinci sınıf vatandaş haline getirmeyi amaçlıyor.” dedi.

Zafarul Islam Khan

YASAYI KALDIRIP YIKIM YAPACAKLAR

Bharatiya Janata Partisi’nin (BJP), Müslümanların Hindistan’ı yönettikleri süreçte tiran olduklarını, Hindu kadınlara tecavüz ettiklerini, tapınaklarını yıktıklarını ve üzerlerine camiler inşa ettiklerini iddia ediyor. Müslümanlara yönelik temelsiz suçlamaların nefret dalgasını büyüttüğüne dikkati çeken Khan, “Hindu tapınaklarının üzerine inşa edildiğini iddia ettikleri 3 bin caminin listesini hazırlamışlar. Hindu kişi ve kuruluşlarının, camileri tapınak kalıntıları üzerine inşa edildiği bahanesiyle ele geçirme girişimleri vardı.

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Ancak şimdi 1991’de çıkarılan ve tüm ibadethanelerin bağımsız statüsünü garanti eden bir yasayı yürürlükten kaldırılması için bir çağrı yapılıyor. Bunu başarıp başarmayacaklarını zaman gösterecek.” diye konuştu.

LAİKLİK KAĞIT ÜSTÜNDE KALDI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin partisinin iktidara gelmesinden bu yana Müslüman azınlığa yönelik suçların giderek arttığına vurgu yapan Khan, “İktidar partisi Müslümanlara karşı nefret söylemi yayıyor ve onları ikinci sınıf vatandaş haline getirmeyi hedefliyor. Ülke mükemmel bir laik anayasaya sahip. Ancak bu Müslümanlar için sadece kağıt üstünde kaldı. Ne yazık ki Hint adalet sistemi de bizler için fazla yavaş işliyor.” dedi.

Buldozer demokrasisi

Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma’nın bir televizyon programında İslam’a ve Hazreti Muhammed’e hakaret etmesinin ardından başlatılan protestolar günlerce sürdü. İki kişinin hayatını kaybettiği, 400 kişinin tutuklandığı ve onlarca protestocunun evinin yıkıldığı olaylara ilişkin ise Khan, şu yorum yaptı: “Hintli yetkililer, sokaklara çıkan Müslümanlara yönelik en ağır cezaları uyguluyor. Protestoya liderlik edenlerin mallarına el konuldu, buldozerle evleri yıkıldı. Bu da Hindistan’ın artık bir buldozer demokrasisi haline geldiği anlamına geliyor. Onlarca protestocu terörizm suçu kapsamında tutuklandı. Yıllarca hapisten çıkamayacaklar.”

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