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İbrahim Sadri Sineması turneye hazırlanıyor

İbrahim Sadri Sineması turneye hazırlanıyor

04:0017/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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İbrahim Sadri, sanat hayatındaki 40 yıllık birikimini yepyeni bir sahne projesiyle seyirciyle buluşturuyor.
İbrahim Sadri, sanat hayatındaki 40 yıllık birikimini yepyeni bir sahne projesiyle seyirciyle buluşturuyor.

Türk edebiyatı ve sahne sanatlarının kendine özgü sesi İbrahim Sadri, sanat hayatındaki 40 yıllık birikimini yepyeni bir sahne projesiyle seyirciyle buluşturuyor. Şiirleri, hikâyeleri ve yorumculuğuyla milyonların hafızasında yer edinen sanatçı, “İbrahim Sadri Sineması” adlı gösterisiyle Türkiye turnesine hazırlanıyor. 28 Haziran’da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak gösteride, sürprizlerin yanı sıra İbrahim Sadri’nin kendine has üslubuyla okuyacağı şiirler geceye damgasını vurmaya hazırlanıyor.



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