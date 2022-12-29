İDDEF 2022'de iyilikle yüzleri güldürdü

Türkiye dahil 47 ülke 264 bölgede hizmet veren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki külliye, cami, mescit ve ders halkalarıyla birlikte 80 medresesinde 400’ün üzerinde hoca ile 10 bine yakın talebeye hizmet verirken, insani ve acil yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi insanların hayatını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda 2009 yılından bu yana Muhabbetle Birlikte İnsanlığa Hizmete sloganıyla çalışmalarına devam eden İDDEF, 2022 yılında da onlarca kalıcı eser inşa edip yüzlerce su kuyusu açarak gıda, acil yardım, ramazan ve kurban organizasyonu gerçekleştirdi.

İDDEF, iyilik temasıyla gerçekleştirdiği çalışmalarıyla Türkiye’den dünyaya gönül köprüleri kurarken, ‘İyilik Seninle’ sloganıyla 40 ülkede Ramazan yardım kampanyasını, “İyiliğe Çatı Ol” sloganıyla İdlib’de briket ev projesini, “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” diyerek vacip kurban organizasyonunu, Afganistan’a İyilik Treni, Lübnan İyilik Gemisi yardım kampanyalarını gerçekleştirirken, her yıl olduğu gibi 2022-2023 kış mevsimi kapsamında ise İdlib, Yemen, Afganistan, Pakistan ve Gazze’deki mağdur kimseler için ‘İyilik Isıtır’ temasıyla kış yardımı yapıyor.

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İDDEF’ten 2022 faaliyetleriyle ilgili yapılan açıklamada, “İDDEF olarak hayırseverlerimizin, ekiplerimizin ve gönüllülerimizin desteğiyle çalışmalarımıza artırarak devam ediyoruz. Dünyanın ihtiyaç olan her bir köşesine eğitim ve insani yardım ulaştırma hedefiyle hizmetlerimizi 13 yıldır özverili, güvenilir ve istikrarlı çalışmalarla sürdürürken, her yıl olduğu gibi 2022’de de eğitime ulaşamamış ve insani yardıma muhtaç 7 milyon insana umut olmaya çalıştık. Yardıma muhtaç kardeşlerinin iyilikle ihtiyaçlarını gideren tüm hayırsever bağışçılarımıza kalpten teşekkür ederiz” denildi.

İDDEF’in 2022 Yılında Gerçekleştirdiği Çalışmalar Şöyle Sıralandı:

EĞİTİM

İslam dünyasının en büyük sorununa çare bulmak için çalışan, yokluk ve yoksulluk içindeki insanları ücretsiz eğitime kavuşturan İDDEF, 2022 yılında da 47 ülkede, 95 eğitim merkezi ve 63 medresede 400’ün üzerinde hoca ile 10 bine yakın talebe ile eğitim seferberliğini sürdürdü. İDDEF her yeni eğitim-öğretim döneminin başında olduğu gibi 2022 yılında da ‘İlme Kalem Ol’ sloganıyla binlerce talebeye eğitim seti dağıttı. Batı Afrika ülkesi Gine’de başlattığı Görme Engellilere Hayat projesiyle 2022 yılında 25 erkek, 10 kadın ve 15 çocuğa Braille alfabesiyle ders veren İDDEF, Braille daktilosu, kağıt, kağıt delici, yazım cetveli ve defter gibi görme engellilerin eğitimi için özel kırtasiye malzemelerini sağladı.

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KALICI ESER

İDDEF, dünyanın birçok bölgesinde maddi imkansızlıklar sebebiyle medrese, cami, mescit gibi eğitim ve ibadet mekanı inşa edemeyen Müslümanlara, hayırseverlerin desteğiyle ulaşarak insanların ferah, faydalı ve huzur içinde yaşamalarına vesile oldu. İlim tahsil eden talebelerin temiz, rahat ve güvenli bir ortamda İslami ve fenni ilimler ve hafızlık okuması, bölge Müslümanlarının ise ibadeti için hayırseverlerin bağışlarıyla 2022 yılında kalıcı eser olarak 116 medrese, mescit, cami, külliye ve briket ev temeli attı. Yarım asırlık işgalin ve yıkımın izlerini silmeye çalışan Afganistan’ın bağımsızlığını ve kalkınma sürecini 12 eyalette eğitim, kültür, sağlık ve altyapı alanlarında hizmete giren ve girecek olan 30 kalıcı eser ve 22 su kuyusu projesiyle destekledi. AFAD koordinasyonuyla "İdlib 100 bin Briket Ev” hedefiyle başlatılan projeye destek veren İDDEF, İyiliğe Çatı Ol diyerek yeni briket evler inşa etmeye devam etti. Çalışmalar sonucunda İDDEF'in yaptığı konut sayısı 3000'e çıkacak.

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ACİL YARDIM

İDDEF, Afrika’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Balkanlar’a kadar ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunurken iç savaş ve doğal afet gibi nedenlerle insani kriz yaşanan ülkelere acil yardım çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Dünyada yıl boyunca acil yardım faaliyetleri gerçekleştirilirken, dünyanın farklı diyarlarındaki çatışma ve afet bölgelerinde bulunan mazlum ve mağdur 353 bin kişiye hayırseverlerin yardımları ulaştırıldı. Açlık, kuraklık ve susuzluk krizindeki Somali, Etiyopya, Kenya, Tanzanya gibi Doğu Afrika ülkelerinde 2 milyon kişiye yıl boyunca gıda kumanyası ve kurban eti dağıtıldı. Pakistan’ı etkisi altına alan şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu selden etkilenen ve güvenli gıdaya ulaşmakta zorluk çeken kimselere yardım ulaştırılırken, son yılların en büyük insani krizini yaşayan Afganistan’a İyilik Treni kampanyalarıyla insani yaşam malzemesi gönderildi.

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SU KUYUSU

Afrika ve Güney Asya’daki insanlar için hayırseverlerin bağışlarıyla binlerce su kuyusu açan İDDEF, 2022’de açtığı 650 su kuyusu ile 260 bine yakın insanı temiz suya kavuşturdu. Mahmud Ustaosmanoğlu Hazretleri (K.s) adına Asya ve Afrika kıtasında 1001 su kuyusu açılması için proje başlatan İDDEF, kampanya kapsamında 20 su kuyusunu tamamlarken, bu güne kadar açtığı 4200 su kuyusu ile 2 milyondan fazla insanın temiz suya kavuşmasını sağladı.

RAMAZAN

İDDEF, ‘İyilik Seninle’ sloganıyla gerçekleştirdiği 2022 Ramazan yardım çalışmaları kapsamında hayırseverlerin desteğiyle Türkiye başta olmak üzere 40 ülke 263 bölgede 125 bin 142 kişi için iftar yemeği verdi. Ramazan ayında hayırseverlerin zekat, fitre ve kumanya yardımlarını mazlum ve mağdur ülkelerdeki ihtiyaç sahibi insanlara ve muhtaç talebelere ulaştıran İDDEF, 29 bin 811 aileye kumanya yardımı yaptı. 3 bin zekat yoksul, talebe ve yetime bağışçıların emaneti olan zekat ve fitreleri tek tek teslim eden İDDEF, Suriye, Yemen, Afganistan ve Gazze gibi acil kriz bölgelerine de ağırlık vererek 163 bin kişiye sıcak iftar yemeği ve kumanya yardımı dağıttı.

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KURBAN

2022 yurt dışı vacip kurban organizasyonu da dahil olmak üzeri ''Kardeşinle Kurbanını Paylaş'' sloganıyla gerçekleştiren yıl boyunca İDDEF hayırseverlerin vekalet yoluyla emanet ettiği 101 bin 998 hisse kurbanı Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 40 ülke 264 bölgede 3 milyon 692 bin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 13 yılın verdiği güven ve tecrübeyle hiçbir aracı kurumla çalışmadan kurbanlıkları ilk elden İslami usul ve kaidelere uygun şekilde keserek veteriner kontrolünün ardından dağıtımını tamamlayan İDDEF, çalışmalarını ülkelere giden ekipleri ve yerel görevlileriyle gerçekleştirdi.