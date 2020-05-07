İDDEF, Ramazan’da iyiliğe dokunuyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), "İyiliğe Dokun" sloganıyla gerçekleştirdiği 2020 yılı ramazan kampanyası kapsamında hayırseverlerin bağışladığı kumanya paketi, zekat, fitre ve fidyeleri Koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik olarak etkilenen Türkiye ve Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki gerçek ihtiyaç sahipleri ile medreselerde eğitim gören ilim talebelerine ulaştırıyor.

Yurt içinde yardım seferberliği

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin Türkiye’de görülmesinin ardından ‘Birlikte Başaracak, Yardımlaşarak Aşacağız’ sloganıyla harekete geçen İDDEF şu ana kadar 10 bin aileye gıda paketi ulaştırdı. Ramazan ayı içerisinde de yardım çalışmalarına devam eden İDDEF, Koronavirüs sebebiyle işine gidemeyen, çalışamayan, zorunlu olarak evde kalmak durumunda olan yaşlı, hasta ve gerçek ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek kumanya paketlerini teslim ediyor. Hayırseverlerin kampanyaya verdikleri destekle hazırlanan temel gıda malzemelerinden oluşan gıda kolisiyle hem sofralara aş hem de sevgi ve muhabbet köprüleri kurarak gönüllerini kazanılmaya devam ediliyor.

İDDEF, Ramazan 2020 çalışmaları kapsamında Türkiye ve 33 ülkedeki yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Suriye’de her gün bin 500 kişiye iftar

Suriye gibi acil yardım bölgelerine ağırlık vererek iç savaş nedeniyle mağduriyet yaşayan Suriyeli sivillerin Ramazan sevincini yaşaması için çalışan İDDEF, İdlib’de hizmete aldığı aşeviyle her gün 1500 kişiye sıcak iftar yemeği ikram ediyor. Ramazan ayının ilk günüyle birlikte kazanların kaynamaya başladığı aşevinde yapılan yemekler İDDEF ekiplerince paket halinde çadır kentlere ve briket evlere ulaştırılarak yaşam mücadelesi veren savaş mağduru Suriyeli sivillere dağıtılıyor. Yemek pişirme ve dağıtma esnasında koronavirüs nedeniyle her türlü tedbir alınırken maske takılıp eldivenler giyilerek çalışmalar sürdürülüyor. Ramazan ayı boyunca yaklaşık 40 bin kişiye iftar yemeği verilmesi hedefleniyor.

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Gazze ve Yemen’de yüzler gülüyor

İDDEF, iç savaş nedeniyle zor günler geçiren Yemen’de ve yoksulluk içinde yaşayan Gazze’deki Filistinli Müslümanlara Ramazan çalışmaları kapsamında içerisinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı kumanya dağıtımı ve evlere sıcak iftar yemeği servisi gerçekleştiriyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2020 yılı ramazan kampanyasını 'İyiliğe Dokun' sloganıyla gerçekleştiriyor.

Afrika ve Asya’ya uzanan iyilik eli

Yurt dışında 33 ülke 106 bölgede yerel görevlileriyle yardım çalışmaları yapan İDDEF, Afrika kıtasında kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor ve sıcak iftar yemeği ulaştırıyor. Zekat ve fitre emanetlerini ilim talebeleri ile gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim eden İDDEF, Batı Afrika ülkesi Gine’deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi çevresindeki bin aileye kumanya ulaştırdı. Kamerun’da ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği veren İDDEF, zekat ve kumanyaları sahadaki yerel görevlileri aracılığıyla teslim ediyor. Mali, Etiyopya, Burkina Faso, Kenya ve Nijerya’da da Ramazan yardımı yapılırken, adak kurban emanetleri muhtaç kimselerin sofrasına ulaştırılıyor. Ramazan ayında su kuyusu çalışmalarına da hız veren İDDEF, hayırseverlerin bağışlarıyla Afrika ve Güney Asya’da su kuyusu açıyor.

Güney Asya’nın yoksul ülkelerinden olan Bangladeş, Filipinler ve Kamboçya’daki Müslümanlara iyilik eli uzatan İDDEF, sahadaki görevlileri ile ihtiyaç sahibi ailelere kumanya yardımı yaparak, iftar yemeği ikram ediyor. Kirli su problemi nedeniyle binlerce ölümün yaşandığı Bangladeş’te su kuyusu açan İDDEF, huzur ve bereket ayı Ramazan’da kardeşliği ve dayanışmayı pekiştiriyor.

Siz de iyiliğe dokunabilirsiniz

Ramazan boyunca sürecek iyiliğe siz de dokunabilir, yurt içinde veya binlerce kilometre uzaktaki ümmet coğrafyasında kardeşinizin yüzünün gülmesine vesile olabilirsiniz. Bağışlar, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 00 65" numaralı telefondan detaylı bilgi alınarak yapılabilirken, RAMAZAN yazıp 7230'a sms göndererek 10 TL bağışta da bulunabilirsiniz.