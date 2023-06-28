İDDEF'in kardeşlik yolculuğu başladı

“Paylaş Kurbanını Kardeşinle” sloganıyla 309 bölgede kurban kesecek olan ekipler, kurbanları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor. Bağışlar bayramın ikinci gününe kadar alınacak. Kurbanlık hayvan ve kesim yerlerinin belirlenmesi için yaklaşık dört ay önce ilgili ülkelere giden ekipler, kesim, dağıtım planlarını tamamladı. Bunun için Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar’daki 47 ülkede 309 bölgede kesim olacak. Kurban etleri, medreselerde ücretsiz eğitim alan öğrencilere ve gerçek ihtiyaç sahibi kimselere dağıtacak. İDDEF, bu yıl kurban bedellerini büyükbaşta hisse bedeli 2200, küçükbaşta ise 2500 lira olarak belirledi.