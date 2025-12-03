İDDEF’ten Gazze’ye 8 tır gıda, un, hijyen ve battaniye yardımı

“Gazzeli kardeşlerimiz için hazırladığımız gıda kolilerini ve temel ihtiyaç malzemelerini tırlarımızla Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye ulaştırıyoruz. Her bir tırın kasasında bir annenin duası, bir çocuğun umudu, bir ailenin yeniden hayata tutunma mücadelesi var. Gıda ve un yardımlarımız açlığı hafifletecek, hijyen setleri hastalıkların önüne geçecek, battaniyeler ve barınma malzemeleri ise soğuk gecelerde sığınak olacak. Gazze’ye yardım eden tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz"