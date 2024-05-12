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Hayat

İdrardan HPV teşhisi yapılabilecek

Sağlık Bakanlığı, muayene olmadan idrardan HPV virüsünün taranabileceği bir çalışmada sona yaklaştı. HPV’ye karşı kit geliştirmek için yürütülen taramalarda virüsün Türkiye için özel ve riskli olan serotipi belirlenecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 03:12 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

HPV (Human Papilloma Virüs) enfeksiyonları, vücudun farklı bölgelerinde kanserlere ve siğillere neden olan yaygın bir enfeksiyon türü olma özelliği taşıyor. Bu virüs her 10 kadından 8’inde görülüyor. Her ne kadar doğrudan yaşamsal fonksiyonları etkilemiyor olsa da uzun vadede neden olabileceği sorunların hayati risk taşıyacağından söz ediliyor.


15 TİPİ KANSER SEBEBİ

HPV'nin 190'dan fazla türü var ve bunların yaklaşık 15 tipi kanser yapabilen riskli tipler. Pek çok enfeksiyon geçici ve 35-40 yaş altı grupta kendiliğinden iyileşiyor. Ancak bazıları kalıcı enfeksiyonlar oluşturuyor ve kansere neden olabiliyor. Rahim ağzı kanserlerinin yüzde 80-90'ı HPV tip 16 ve 18 ile ilişkili. HPV aşısı ve düzenli kontroller, rahim ağzı kanseri gibi HPV ile ilişkili kanserlere karşı etkin bir mücadele yöntemi.


DÜZENLİ TARAMA ÖNEMLİ

Dünya Sağlık Örgütü, tüm çocukların yüzde 90'ının 15 yaşından önce aşılanması ve kadınların 35-45 yaşlarında en az iki HPV testi yaptırması durumunda, 2120 yılında rahim ağzı kanserinin dünya genelinde yok olabileceğini açıkladı. Bu nedenle, HPV aşısı ve düzenli taramaların yaygınlaştırılması kanserle mücadelede büyük önem taşıyor. Aşılar, kanserlerin yüzde 70-90'ından sorumlu olan HPV tiplerine karşı koruma sağlıyor. İkili, dörtlü ve dokuzlu HPV aşıları, farklı tiplere karşı koruma içeriyor. HPV aşısı tarama testleriyle birlikte kullanıldığında daha etkili sonuçlar sağlıyor.


YERLİ AŞI İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Sağlık Bakanlığı da HPV ile mücadele çalışmaları kapsamında hem HPV aşısını yerlileştirmeye çalışıyor hem de yeni tarama programları üzerinde çalışıyor. HPV aşısının yerlileştirilmesi çalışmaları kapsamında rutin aşılama programındaki aşılar dışında HPV ve influenza konusunda hıfzıssıhha biriminde çalışma yürütülüyor.


MUAYENESİZ TESPİT

Öte yandan aşı çalışmaları sürerken taramalar da yoğunlaştırıldı. Bakanlık, idrardan muayene olmadan HPV taraması yapmak üzere kit geliştirmek için çalışıyor. Birinci aşaması tamamlanan çalışmalarda ikinci aşamaya geçildi. Çalışmalar kapsamında Türkiye için en uygun firma araştırılıyor. Çalışma dünyada ilk defa Türkiye’de yürütülecek. Tarama yapılırken virüsün Türkiye için özel ve riskli olan serotipi de belirlenmeye çalışılacak. Nasıl bir aşının fayda sağlayacağı tespit edilecek.


Sosyal medyada moda oldu: Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı, şoka giren hasta sayısı arttı

Türkiye Acil Tıp Derneği'nden Doç. Dr. Özlem Dikme son yıllarda internet fenomenleri ve sosyal medyanın da etkisiyle moda haline gelen ve 'Atom', 'Vitamin kokteyli', 'Gençleşme iksiri' gibi sloganlarla vatandaşa sunulan hastane dışı serum uygulamaları nedeniyle acil servislere alerjik şokla getirilen hasta sayısında artış olduğunu söyledi. Doç. Dr. Dikme, vatandaşların sağlık kabinleri, evinin salonu, hatta kuaför salonunda dahi serum taktırdığına dikkat çekerek, “Kuaförde ya da evinde serum taktırıp alerjik şoka giren, hatta kalbi durup zor döndürülen vakalar var" dedi. Doç. Dr. Dikme, serum uygulamalarının kesinlikle doktor gerekli gördüğü takdirde ve tam teşekkülü hastanelerde yapılması gerektiğini de vurguladı.

#sağlık
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