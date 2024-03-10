İHH'dan Gazze'ye 228 bin iftar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 60 ülkede yapacağı yardım çalışmalarıyla 3,5 milyon kişiye ulaşmayı planlıyor. Ramazan ayına yönelik çalışmalar yürüten İHH'nin 10 bin 420 aileye gıda kumanyası dağıtması hedefleniyor. Gıda kumanyasıyla birlikte Gazze'de Ramazan ayı boyunca 228 bin 455 adet iftar yemeği dağıtılması planlanıyor. Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'da da çalışmalar yürüten İHH'nın 125 bin 145 iftar yemeği ile birlikte 715 gıda kumanyasının da Batı Şeria'da dağıtılması hedefleniyor.