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Hayat

İHH'dan Gazze'ye 228 bin iftar

Burak Doğan
04:00 - 10/03/2024 Pazar
Güncelleme: 01:02 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 60 ülkede yapacağı yardım çalışmalarıyla 3,5 milyon kişiye ulaşmayı planlıyor. Ramazan ayına yönelik çalışmalar yürüten İHH'nin 10 bin 420 aileye gıda kumanyası dağıtması hedefleniyor. Gıda kumanyasıyla birlikte Gazze'de Ramazan ayı boyunca 228 bin 455 adet iftar yemeği dağıtılması planlanıyor. Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'da da çalışmalar yürüten İHH'nın 125 bin 145 iftar yemeği ile birlikte 715 gıda kumanyasının da Batı Şeria'da dağıtılması hedefleniyor.




#Ramazan
#İnsani Yardım
#İHH
#Gazze
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