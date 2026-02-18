İhlas Vakfı Ramazan ayında yurt içi ve yurt dışı yardım faaliyetlerini sürdürüyor

İhlas Vakfı, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Vakıf, yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü çalışmalar kapsamında iftar, fitre, oruç fidyesi ve zekât yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, vakfın Ramazan ayında yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Vakfın Ramazan ayında da yurt içi ve yurt dışında yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Aydın, yapılan çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahiplerine destek sağlandığını kaydetti.

‘‘İhlas Vakfı iftar bedeli 200 TL’’

İftar organizasyonlarına ilişkin bilgi veren Aydın, "Yurt içi ve yurt dışı iftar bedelini 200 TL olarak belirledik. Yurt içinde yurtlarımızda iftar veriyoruz. Yurt dışında Asya’da ve Afrika’da iftar programları düzenliyoruz. Asya’da Afganistan ve Hindistan’da, Afrika’da ise Somali, Çad ve Uganda’da iftarlar veriyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşıp gönül sofraları kuruyoruz. Hayırseverlerimiz istedikleri kadar iftar yardımı yapabilir. 25 kişilik iftar veren hayırseverlerimize iftar videolarını da gönderiyoruz’’ dedi.

Zekât, fitre ve oruç fidyesine ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın, "Henüz zekatını vermemiş olan Vatandaşlarımızın Ramazan ayında zekâtlarını vermeleri hayırlı olacaktır. Zekât, 96 gram altın ya da bu değerde mala sahip olanlar tarafından, bu mal varlığının üzerinden bir yıl geçtikten sonra verilir. Zekât, mal varlığının kırkta biri oranındadır ve ihtiyaç sahibine ulaştırılır’’ ifadelerini kullandı.