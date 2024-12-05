İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı: Katıldığı canlı yayında fenalaşmıştı, sebebi ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı. Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin yapılana açıklamada; ünlü tarihçinin şeker hastalığından kaynaklanan bazı rahatsızlıkları olduğunu ve bacağındaki yaranın mikrop kapıp komplikasyonlara sebebiyet verdiği belirtildi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, TV100’de Okan Bayülgen’in sunduğu Muhabbet Kralı programında canlı yayın sırasında rahatsızlanmış, Okan Bayülgen'ün "Hocam sizin tansiyonunuz yüksek, ateşiniz çıkacak galiba hastalanacaksınız. Profesyonelliğinize ve bize hangi yaşta olursak olalım sorumluluk duygusunu bize bir kere daha aşıladığınız için hayranız." demesi üzerine Ortaylı, “Başka bir zaman devam edelim” diyerek yayını bitirmişti.