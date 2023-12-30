İlk parayı veren Terim mi?

Fon vurgunu davasında tutuklu Denizbank eski şube müdürü Seçil Erzan’ın dinlendiği duruşmanın tutanakları ortaya çıktı. 9 saat 12 dakika 6 saniye süren duruşmada mahkeme başkanının “Hakkınızda nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından davalar açılmış. Nedir savunmanız? Sizi dinliyoruz” sözleri üzerine Erzan “Her şey o gereksiz öz güvenle başladı.Benim görmezden geldiğim, küçük sandığım şeyler, meğer çok çok boyumdan büyük işlermiş. Banka müdürü Seçil Erzan olmaktan çok çok daha zormuş bu hayat” cevabını verdi. Erzan “Bu salonda bulunan herkes konuşulan rakamın 45 milyon dolar olmadığını biliyor. Bakiyenin, birilerinin evlerinde, arabasında, işte, kolundaki saatlerde, yurt dışı seyahatlerinde, ikinci evlerinde, üçüncü yazlıklarında, birilerinin cebinde olduğunu buradaki herkes biliyor” dedi.

MÜŞTEKİLER ARASINDA YOK

Erzan’ın mahkemede, kendisine sürekli referanslar üzerinden gelindiğini belirtmesi üzerine ilk kimin geldiği soruldu. Erzan, kendisine para veren ilk kişinin Galatasaray camiasından olduğunu ve verdiği paradan çok daha fazlasını istediğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı bu ismi sordu. Erzan’ın “‘İsmini açıklayacagım’ demiştim, o dönem 300 bin dolardan bahsetmiştim. Müştekiler arasında yok” cevabı üzerine mahkeme başkanı bu kez “Artık herkes anladı kim olduğunu. Ben sorayım. Fatih Terim mi bu bahsettiğiniz kişi?” sorusunu yöneltti. Erzan “Herkes onun sözüne güveniyordu” dedi. Erzan’ın avukatı ismi yazılı olarak beyan edeceklerini söyledi. Cumhuriyet savcısının ısrarla “Size ilk kim geldi?” sorusu üzerine mahkeme başkanı da “Yani 300 bin dolar diye bahsettiginiz kişi Fatih Terim miydi?” diye sordu. Erzan “Tamam” diye kesti.

Sır gibi saklıyor

Erzan’ın duruşmada ismini bir türlü vermek istemediği Galatasaray camiasındaki bu kişi, merak konusu oldu. Erzan’ın ilk 300 bin dolar aldığı ve sır gibi sakladığı kişinin, o dönem Galatasaray’ın teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim olduğu değerlendiriliyor. Erzan gözaltına alındığında savcılıkta geniş çaplı ifade vermiş, Terim’le ilgili soruyu şöyle cevaplamıştı: “Ben Fatih Terim’den bu zamana kadar fon adı altında para almadım. Ancak bu zamana 2012 yılından itibaren tüm bankacılık işlemleriyle ilgilendim. Tam olarak Fatih Terim’in finansal danışmanı bendim. Şöyle ki Fatih Terim ile ilgili bu zamana kadar çok sayıda finansal işlemler yaptım.”







