İlk yaptığım yemek makarnaydı

Öğrenci evinde kaç kişi kalırsanız kalın, yatılıya kalan davetsiz misafirlerle ev şenlik olur. Gerçekte evde kaç kişinin kalındığı da bilinmez. Kuğu’nun evi de tam olarak öyle desek yalan söylemiş olmayız. “Kontratta üç kişi olarak gözüküyoruz ancak her birimizin çok fazla sayıda samimi arkadaşı var. Ne yalan söyleyeyim en son ne zaman evde yatıya kalmayan misafir gördüm hatırlamıyorum” diyor. Kuğu’ya “Bir öğrenci evinin olmazsa olmazı nedir?” diye soruyorum. Elbette bir gastronomi öğrencisinden beklediğim cevabı alıyorum ve bulaşık makinesinin her şeyden önemli olduğunu söylüyor. “Bir öğrenci olarak düşünürsem tabii ki de çamaşır makinesi, kurutma teli ve her sabah erken kalkıp derslere yetişmeye çalışırken bize sıcacık çay hazırlayıp ara sıra bozulsa da içimizi ısıtan evimizin gözdesi çaycı” şeklinde de ekliyor.