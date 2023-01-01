İlk yaptığım yemek makarnaydı

ilesi Osmaniye’de yaşayan 21 yaşındaki Talha Kuğu, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları son sınıf öğrencisi. Kuğu, yaklaşık altı aydır üç arkadaşıyla birlikte Konya Meram’da öğrenci evinde kalıyor. Altı ay öncesine kadar KYK’da kaldığını söyleyen Kuğu, “Öğrenci evi benim için çok iyi bir fırsat çünkü hem çalışıp hem de uygulamalı bir bölümde okuyunca dinlenmek ve en önemlisi derslerde gördüklerimi pratiğe dökmek için kendime ait bir evimin ve mutfağımın olması üniversite hayatım boyunca aldığım en doğru kararlardan bir tanesi olabilir” ifadelerini kullanıyor. Gastronomi ve Mutfak Sanatları’nın yanı sıra hobi olarak da fotoğrafçılıkla uğraşan Kuğu, aynı zamanda geçimini sağlamak için üç yıldır bir kafede barista olarak çalışıyor. Son sınıf öğrencisi olduğu için bu sene ek olarak formasyon eğitimi aldığını söyleyen Kuğu, kalan boş zamanlarında ise yüksek lisansa hazırlanıyor.





İçimizi ısıtan evimizin gözdesi çaycı

Öğrenci evinde kaç kişi kalırsanız kalın, yatılıya kalan davetsiz misafirlerle ev şenlik olur. Gerçekte evde kaç kişinin kalındığı da bilinmez. Kuğu’nun evi de tam olarak öyle desek yalan söylemiş olmayız. “Kontratta üç kişi olarak gözüküyoruz ancak her birimizin çok fazla sayıda samimi arkadaşı var. Ne yalan söyleyeyim en son ne zaman evde yatıya kalmayan misafir gördüm hatırlamıyorum” diyor. Kuğu’ya “Bir öğrenci evinin olmazsa olmazı nedir?” diye soruyorum. Elbette bir gastronomi öğrencisinden beklediğim cevabı alıyorum ve bulaşık makinesinin her şeyden önemli olduğunu söylüyor. “Bir öğrenci olarak düşünürsem tabii ki de çamaşır makinesi, kurutma teli ve her sabah erken kalkıp derslere yetişmeye çalışırken bize sıcacık çay hazırlayıp ara sıra bozulsa da içimizi ısıtan evimizin gözdesi çaycı” şeklinde de ekliyor.

Egg Benedict





En çok özlediğim anne yemeği sarma

Bir masa etrafında yenilen yemekler, hep beraber yapılan sohbetler, oyunlar bir başkadır. Kuğu için de evinde en sevdiği eşya mutfaklarının ortasında duran büyük ahşap masa. Kuğu sebebini ise şu sözlerle açıklıyor: “Tüm arkadaşlarımı davet edip beraber yaptığımız yemekleri bol bol dedikodu ve kahkahalar eşliğinde yememizi sağlayan evimizin yegâne parçası.” Öğrenci evinin olmazsa olmazlarının en başında gelen okey takımıdır. Kuğu da şu an en çok ellerine okey takımını ve en sevdikleri atıştırmalıklarla dolu bir poşetle gelen en yakın üç arkadaşının kapıyı çalmasını çok istediğini dile getiriyor. Öğrenci evinden bir hatıra alacak olsa mutfakta en fazla kullandığı ve renginin bir zamanlar kırmızı olduğuna inandığı wok tava olduğunu söyleyen Kuğu, yaptığı ilk yemeğin ise makarna olduğunu dile getiriyor. “Yalan söylemeye gerek yok bir gastronomi öğrencisi olsam da evde yaptığım ilk yemek makarnaydı. Ama tabii ki kendi tarifimle ton balığı ve mevsim yeşillikleri eşliğinde soya soslu makarnaydı” diyor. Ne kadar gastronomi de okusa yine en çok özlediği anne yemeğinin sarma olduğunu ifade ediyor ve evde çok fazla vakit geçiremediğini ve aslında sarma sarmaya biraz üşendiğini dile getiriyor. Kuğu, annesinin kıymetini bir kez daha anlıyor.





Okuyup, çalışıp gece yarısı ev temizlemek çok zor

Ailesiyle birlikte yaşarken ev işlerinde evin ortanca çocuğu olduğu için genellikle kardeşlerinin her zaman kendisine yaptırmaya çalıştığını anlatan Kuğu, “Çoğu zaman ev işlerine yardım ederdim. Beni sinirlendirdikleri zamanlar hariç” diyor. En zorlandığın ev işinin sabah okula gidip okul çıkışı da direkt iş yerine gittiği için çok fazla ev işi yapacak zamanın olmasından yakınan Kuğu, “O yüzden benim için tüm ev işleri çok zor” ifadelerini kullanıyor. Hem evini geçindirmek için çalışan hem de okuyan koca yürekli Kuğu’ya “Peki ders çalışmak mı zor yoksa evi temiz tutmak mı?” diye soruyorum. “Ders istediğiniz her zaman çalışılabilir. Ama gecenin bir yarısı evi süpürmek istesen sabah alt kattaki yaşlı teyze seni yöneticiye şikayet eder. (Denendi ve onaylandı). Hem okuyup hem çalışıp hem de gece yarısı eve gelip temizlik yapmak, yaptığın temizliğin kalıcı olmasını sağlamak kadar zor bir şey yok” şeklinde yanıtlıyor.



