İmam hatipli genç Türkiye ikincisi: Hafızlık eğitimim ezberde çok yardımcı oldu

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Emin Akdağ, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2024-YKS) sözel Alan Yeterlilik Testinde (Sözel-AYT) Türkiye ikincisi oldu. Elde ettiği başarıyı özellikle okulundaki hocalarının desteğine ve programlı sıkı çalışmasına yoran Akdağ, ayrıca ortaokulda aldığı hafızlık eğitiminin sınava hazırlık sürecinde çok yardımcı olduğunu dile getirdi. Eşit Ağırlık ve Yabancı Dil testlerinde de Türkiye'de ilk 500'e girmeyi başaran genç Akdağ'ın yeni hedefi ise tercih edeceği üniversitede hukuk ya da işletme bölümü okumak.

"Yavaş yavaş ama sistemli çalışmak..."

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sözel testinde ikinci, eşit ağırlık testinde 287'nci ve yabancı dil testinde 306'ncı olarak büyük başarı elde eden Mehmet Emin Akdağ, üniversite sınavına girecek gençler için de tavsiyeler de bulundu.





Başarıya giden yolu 'gayret etmek ve çok çalışmak' kavramlarıyla nitelendiren Akdağ, "Sınavdan önceki iki yıl benim için yorucu ve stresli geçti. 11. sınıfın başından itibaren sınav için çalışmaya başladım. Öncelikle hedefim konuları bitirmekti. 11. sınıfın sonuna geldiğimde konuları bitirmiştim. 12. sınıf süresince de matematiğe ve deneme sınavlarına ağırlık verdim. Stresli ve yorucuydu ama planlıydı her şey kafamda, hazırlıklıydım." dedi.





Akdağ, akranlarına istedikleri üniversiteyi kazanma yolunda uygulayabilecekleri tavsiyeler de verdi: "Özellikle 11. sınıfta olanlar yavaş yavaş ama sistemli biçimde çalışmaya başlarlarsa sıkıntı yaşamayacaklardır diye düşünüyorum. 12. sınıfta çalışmaya başlayanların da sistemli oldukları zaman sorun yaşamayacaklarını düşünüyorum. Birden günde 10-15 saat değil de daha makul biçimde başlayıp sene sonuna doğru saatlerini artırabilirler. Planlı ve sistemli biçimde ilerlerlerse istedikleri üniversite gelecektir inşallah."





Genç imam hatipli, sınav günü psikolojik durumun da çok önemli olduğuna değinerek bütün çalışmaların sonucunu belirleyecek en önemli faktörün sakin kalmak olduğunu vurguladı.

"Okulumuz bize çok şey kattı"

Başarısında mezun olduğu Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesindeki imkanların da çok etkili olduğunu söyleyen Akdağ, "Ben Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yüzde 12'lik dilimden girdim. O sıralamayla giren birisi için sözelde Türkiye ikincisi olarak çıkmak aslında çok büyük bir başarı." ifadelerini kullandı.





Öte yandan Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden tek derece yapan Mehmet Emin Akdağ da değil. Bu yılki üniversite sınavına (2024-YKS) 80 öğrenci gönderen lise, 50 öğrencisini Türkiye'de ilk 50 bin sıralamasına sokmayı başardı. Akdağ, "Bu durum, okulun bize ne kadar fazla şey kattığını gösteriyor. Buradaki hocalarımla alışverişte bulunmanın, paslaşmanın çok büyük faydasını gördüm." dedi.

Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Külliyesi, Pendik, İstanbul

"Ailem bu sonucu beklemiyordu"

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavının sözel bölümünde Türkiye ikincisi olmasını ailesinin de beklemediğini ifade eden Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Mehmet Emin Akdağ, "Annem ve babam duyunca çok şaşırdı. Bu sonucu beklemiyorlardı ama çok sevindiler." diyerek ailesinin memnuniyetinin dile getirdi.





"Hafızlığın çok faydasını gördüm"

Ortaokul yıllarında aldığı eğitimle Kur'ân-ı Kerim hafızı olan genç Akdağ, hafızlığın ders çalışırken de faydasını gördüğünü belirterek, sözel grubu derslerde ezber yapmakta hiç zorlanmadığını sözlerine ekledi.

"Hedefim hukuk ya da işletme"