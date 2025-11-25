İran'ın çakma robotları dünya gündeminde

İran’da düzenlenen 2025 Kish Inox Tech Expo isimli fuara sözde “ileri düzey insansı robotlar” damga vurdu.





Fuarda robot olarak öne çıkan bu tasarımların aslında desenli tulumlar ve gözlükler giyen insan performansçılardan oluştuğunun ortaya çıkması sosyal medyada büyük alay konusu oldu.

Etkinlikten paylaşılan görüntülerde, bir erkek ve bir kadın performansçının mekanik hareketlerle sahneye çıkıp, robotik varlıklar gibi tanıtıldığı görülüyor.





İkilinin kendilerini “ortak bir veri kodu içinde birlikte çalışan bir veri koleksiyonu” olarak tanımlaması dikkat çekti.





SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılarak geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar hem performansçıların görünümünü hem de gösterinin gerçekliğini sorgularken, bazıları görüntülerde insan olduklarına dair açık ipuçlarını öne çıkardı.