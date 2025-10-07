İskoçya'lı kadın izlediği Türk dizisiyle Müslüman oldu: Dizi setini ziyarete Türkiye'ye geldi

Bozdağ Filmden yapılan açıklamaya göre, Martinez diziyi izlerken Türk kültürüne duyduğu merakın ardından yaptığı araştırmalar sonucu Müslüman olmaya karar verdi.





İstanbul'a gelerek Bozdağ Film Platoları'nı ziyaret eden Martinez, dizinin çekildiği mekanları gezdi ve platoda Kayı Obası'nı da görme fırsatı buldu.

'Tamamen yenilenmiş gibiyim'

Tesettüre de giren Martinez, ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını döneminde Türk dizilerini izlemeye başladığını aktararak, "Hikayeden, tarihten ve daha önce hakkında hiç bilgi sahibi olmadığım, duymadığım İslam hakkındaki bilgilerden çok etkilenmiştim. Bu durum beni Kur'an-ı Kerim okumaya yöneltti ve 'Kuruluş Osman'ı izledikten 2 yıl sonra şehadet getirdim ve Müslüman oldum" ifadelerini kullandı.