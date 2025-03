İslam'ı aşkla yaşayanlar: Ateşi cennete çevirenler

Allah’ın has kulları. Canlarını Allah’a adayanlar.

Hükümdar Zûnüvâs, bir zorba olarak, farklı hiçbir inanç ve kanaate hayat hakkı tanımadığı gibi, inanan insanları da sağ bırakma niyetinde değildi. Tevhitten dönmeleri, haramı helal saymaları için yapılan tehdit ve işkenceler yarar sağlamayınca her zalim gibi “yok etme” acziyetine sarıldı. İmanını ilan eden ne kadar mümin varsa hepsini topladı, zorla getirdi. Yandaşları, alkışçıları zavallılar ve paralı askerleri de birer birer yakalayıp son kez soruyorlardı:

O müminlerden, başka bir sebeple değil, sadece karşı konulmaz kudret sahibi ve her türlü övgüye lâyık olan Allah’a iman etmelerinden ötürü nefret edip, intikam alıyorlardı. Göklerin ve yerin mutlak mülkiyet ve hâkimiyeti kendisine ait olan Allah’a. Ama Allah olup biten her şeye şâhittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara her türlü işkenceyi yapan, sonra da pişman olup bundan vazgeçmeyenlere cehennem azabı, bir de yangın azabı vardır.