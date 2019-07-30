Hayat İslamoğlu zıvanadan çıktı
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İslamoğlu zıvanadan çıktı

İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu'nun bir televizyon kanalında Peygamber Efendimiz'in eşi Hazreti Hatice ile ilgili sarf ettiği sözler büyük tepki çekti. İslamoğlu, sohbet sırasında Hazret Hatice'yi "Abulmuttalib'in göz bebeği ve varisi gider de 3 çocuklu, iki kocadan arta kalmış 40 yaşındaki bir dulu 25 yaşındayken alır mı?" sözleriyle tanımlamıştı. Bu sözlere ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı, "Hazreti Hatice validemize dair beyan ve yaklaşımlarda en küçük bir nezaketsizlik, dikkatsizlik yapılamaz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu
İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu

İlahiyatçı-yazar Mustafa İslamoğlu, katıldığı bir televizyon programında Peygamber Efendimiz'in eşi Hazreti Hatice hakkında sarf ettiği sözler büyük tepki çekti.

Mustafa İslamoğlu, Peygamber Efendimiz'in 'şehvet' evliliği değil 'şefkat' evliliği yapmıştır diye betimlemelerde bulunurken sohbetin bir yerinde şu ifadelere yer verdi:

  • "40 yaşında bir hanım şehvetine düşkünü bırak. Birazcık şöyle kendine ciddiye alan genç bir erkek, üstelik Mekke'nin yiğidi, Mekke'nin el emini; el üstünde tutuluyor, Abulmuttalib'in de gözbebeği ve varisi gider de 3 çocuklu, 2 Kocadan arta kalmış 40 yaşındaki bir dulu 25 yaşındayken alır mı? Hadi aldı. 25 sene bununla tek evli olarak yaşar mı? 25 sene dikkat buyurun...''

İslamoğlu'nun bu sözleri büyük tepkiyle karşılandı. Konuya ilişkin de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Diyanet: Hazreti Hatice validemize dair beyan ve yaklaşımlarda en küçük bir nezaketsizlik yapılamaz

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Hazreti Hatice'nin asaleti, iffeti ve saygınlığı bakımından yaşadığı toplumda herkes tarafından kabul edilen asil ve güzide bir hanımefendi olduğu belirtildi.

Hazreti Hatice'nin İslam'ın zor ve sıkıntılı geçen ilk yıllarında daima Hazreti Muhammed'in yanında olduğu ve yürekli bir hanım olarak bütün imkanlarıyla onu desteklediği kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Hazreti Hatice, aile olmanın şeref ve sorumluluğunu omuzlamış muazzez bir isimdir. Müminlerin annesi olarak tarihimiz boyunca bütün Müslümanlar tarafından büyük bir saygı, hürmet, muhabbet ve minnetle anılmıştır.

Dolayısıyla amacı, niyeti, bağlamı ne olursa olsun, iffet ve fedakarlığın sembol ismi, mümin yüreklerin ortak sevgisi, Peygamberimizin her daim övgüyle andığı eşi Hazreti Hatice validemize dair beyan ve yaklaşımlarda en küçük bir nezaketsizlik, dikkatsizlik yapılamaz.

Kelimelere dikkat etmek zorunda

Onun Peygamber Efendimizle evliliğinden önceki ve sonraki hayatı, şahsiyeti ve hatırası hakkında özensiz ve saygısızca konuşulamaz. Bu bağlamda herkes, gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstermek, kullandığı kelimelere dikkat etmek, İslam'ın örnek şahsiyetlerinden bahsederken daha dikkatli olmak ve İslam'ın edep ve nezaketine uygun davranmak zorundadır."

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Ön yargı sorun üretecektir

Herhangi bir meselede tepki vermenin ve kanaat belirtmenin en temel ilmi ve ahlaki prensibinin, "konu bütünlüğü içinde ele almak ve objektif bir yaklaşımla doğru anlamak" olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Parçacı ve ön yargılı bir bakış çözüm değil sorun üretecektir. Ayrıca doğruya ulaşma ve hakikati muhafaza etme adına eleştiriyi önemli bir değer kabul eden İslam düşüncesi, eleştiri ahlakını da eleştirinin kendisi kadar önemli görmüştür. Dolayısıyla eleştiri adına, hakaret ve küfür içeren ifadeler, kaba ve çirkin cümleler asla yüce dinimiz İslam'ın ilim ve ahlak anlayışıyla bağdaşmaz. İslam'ın ilke ve değerleri, örnek şahsiyetlerin güzide ahlakı, müminlerin annelerinin asil hayatları edep dışı ifadelerle hem anlatılamaz hem de savunulamaz. Bu bağlamda nezaket ve eleştiri sınırlarını aşarak kaba ve yakışıksız ifadelerde bulunan Başkanlığımız mensuplarıyla ilgili de gereken işlemler yapılacaktır."

Açıklamada ayrıca, İslam'ın ilkeleri ve sembol şahsiyetleriyle ilgili konuşurken ve söz konusu değerleri savunurken hürmetli, dikkatli ve özenli hareket edilmesinin herkes için göz ardı edilemez önemli bir sorumluluk olduğu da hatırlatıldı.

Ne olmuştu?

İlahiyatçı-yazar Mustafa İslamoğlu Hz. Hatice hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "40 yaşında bir hanım şehvetine düşkünü bırak. Birazcık şöyle kendine ciddiye alan genç bir erkek, üstelik Mekke'nin yiğidi, Mekke'nin el emini; el üstünde tutuluyor, gözbebeği, Abulmuttalib'in de gözbebeği ve varasi gider de 3 çocuklu, 2 kocadan arta kalmış 40 yaşındaki bir dulu 25 yaşındayken alır mı? Hadi aldı. 25 sene bununla tek evli olarak yaşar mı? 25 sene dikkat buyurun...''

Mustafa İslamoğlu saçmaladı
OYNAT 00:39
Mustafa İslamoğlu saçmaladı
Mustafa İslamoğlu, İstanbul Akabe Vakfı'nda 4 Ağustos Cuma günü 'tehlikenin farkında mısınız?' başlıklı verdiği hutbede skandal ifadeler kullandı. Peygamber Efendimizin 'hacamat yaptırma' sünnetini hedef alan İslamoğlu, bu sünnete uyanlara 'ananızı da öldürün o zaman' tavsiyesinde bulundu. İslamoğlu'nun açıklaması şöyle: "Resulullah hacamat yaptırmış olabilir. O yaptırdı diye hacamat olan arkadaş... O yetim idi, ananı öldürsene. Niye bu sünneti işlemiyorsun. Yetim olmak sünnet. Ananı kaybet, babanı kaybet, komik oluyor."



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