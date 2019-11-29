İsmi Mamak’ta anaokuluna verildi

Barış Pınarı Harekatı’nın ilk şehidi Ahmet Topçu’nun adı Mamak’ta yaşayacak. Şehit Topçu’nun ismi Türk Kızılayı tarafından ‘81 İlde 81 Anaokulu Projesi’nde, Mamak’ta yapılan anaokuluna verildi. Şehidin ismini taşıyan okul, şehidin doğum gününde açıldı. Açılış duasını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı törende konuşan eski Başbakan Binali Yıldırım, “Çok güzel, hayırlı bir iş için buradayız. Bugün geleceğin güvencesi yavrularımızın okul öncesi eğitmek için açacağımız anaokulu vesilesi ile bir araya geldik. Evlatlarımızın yetişeceği okul öncesinde okula intibak eğitimlerini alacağı bu ilim irfan yuvasının eğitim öğretim görecek bütün yavrularımız için hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum” dedi.

Ahmet Topçu Kızılay Anaokulu, 160 öğrenci kapasiteli, 4 donanımlı derslik, akıllı tahta, mescid, çok amaçlı salon,revir,park yeşil alanı kapsıyor. Okulun oyun alanları ve çevre düzenleme Mamak Belediyesi tarafından yapıldı.

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Binali Yıldırım anaokulunun bahçesine fidan dikti.

SEMİHA YILDIRIM’IN HİMAYELERİNDE

“Mamak’ta açılışını yaptığımız 81 İlde 81 Anaokulu Projesi kapsamında bu eser ne ilktir ne de son olacaktır” diyen Yıldırım, “Bununla beraber sayı 30’u geçmiş durumda. Bütün illerimizde en az bir tane olmak üzere bu anaokullarından yapmaya devam edeceğiz. Bu proje başbakanlığım döneminde Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından teklif edilen ve Semiha Hanım’la beraber hamiliğini üstlendiğimiz bir projedir” dedi.

ERDOĞAN’DAN KUTLAMA MESAJI

Anaokuluna şehit Ahmet Topçu’nun isminin verildiğini hatırlatan Yıldırım, “Ahmet Topçu burada doğdu. Ve ne güzel ki bugün onun doğum günü. Doğum gününde şehidimizin adını sonsuza kadar yaşatacak bu güzel eseri açılışını şehidimin annesi ve babası ile gerçekleştiriyoruz. Şehidimizi geri getiremeyeceğiz ama buradaki çocuklarımız onun adını bu okulu girdiklerinde her an görecekler. Onun resmini her an görecekler. Ve onun kendileri için bir adeta geleceğin övünülecek bir hedefi olarak görecekler” diye konuştu. Yıldırım, Mamaklı Barış Pınarı Harekatı’nın diğer şehidi Umut Çoşkun’un ismini yaşatmak için de gerekli adımı atacaklarını söyledi. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı gönderdi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse da anaokolundan binlerce kahramanın yetişeceğini söyledi. 81 İlde 81 Anaokulu Projesi 2016 yılında başlatılmış ve okulların ilki Bitlis’te inşa edilmişti.